domingo 05 de abril de 2026
4 de abril de 2026 - 12:54

Artemis II mostró una espectacular foto de la tierra en la que aparece Buenos Aires

La misión ya recorrió la mitad del camino a la Luna. La imagen permitió identificar contienentes y hasta luces de ciudades argentinas.

Por Agencia DIB
La tierra, vista desde el espacio.&nbsp;

La tierra, vista desde el espacio. 

NASA.

La misión Artemis II de la NASA avanzó con éxito en su travesía y ya completó más de la mitad del recorrido hacia la Luna, según informó la agencia espacial en su último parte oficial. Mientras la nave Orión continúa su viaje, los astronautas ultiman detalles para el esperado sobrevuelo de la cara oculta del satélite, una de las etapas más desafiantes de la misión.

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Durante ese tramo, la tripulación capturará nuevas imágenes del espacio profundo que serán compartidas tanto con la comunidad científica como con el público. La expectativa crece luego del impacto global que generó la primera fotografía completa de la Tierra tomada desde esta misión, una imagen nocturna que permitió identificar continentes, auroras y hasta luces de ciudades argentinas.

El avance de Artemis II marca el regreso de las misiones tripuladas a la órbita lunar tras más de 50 años, retomando e l legado de las históricas imágenes del programa Apolo, como la icónica “Blue Marble” de 1972. En ese contexto, la nueva misión no solo busca ampliar el conocimiento científico, sino también volver a ofrecer una mirada única del planeta desde el espacio profundo.

Durante este tramo del viaje, la misión marcó un nuevo hito al obtener la primera imagen completa de la Tierra en más de medio siglo desde una trayectoria hacia la Luna. La fotografía fue tomada por el comandante Reid Wiseman desde la cápsula Orión, tras completar la maniobra de inyección translunar, y muestra al planeta como un globo brillante en plena oscuridad, con África y Europa visibles, además de fenómenos como auroras y la luz zodiacal.

Uno de los aspectos más impactantes de la imagen es su carácter nocturno, que permitió observar detalles poco habituales como las luces de ciudades alrededor del mundo. En ese contexto, se destacan Buenos Aires, además de otras localidades argentinas como Neuquén, Bahía Blanca y Mendoza, junto a puntos luminosos en Chile, Brasil e incluso embarcaciones en el mar argentino, todo bajo un cielo donde también se aprecian estrellas.

La imagen, difundida por la NASA, generó repercusión global tanto por su valor científico como simbólico, al mostrar la Tierra desde una perspectiva lejana en pleno regreso de las misiones tripuladas a la Luna. Capturada con una cámara de alta precisión a través de la ventana de Orión, la fotografía se suma a las icónicas postales del programa Apolo y refuerza la idea de un planeta único, observado desde el espacio por una nueva generación de astronautas.

Fuente: Agencia DIB.

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