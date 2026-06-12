Día Mundial del Dengue: la prevención sigue siendo la principal herramienta

Cada 15 de junio se conmemora el Día Mundial del Dengue , una fecha destinada a generar conciencia sobre una de las enfermedades infecciosas de mayor crecimiento en el mundo. Este año, la jornada se desarrolla bajo el lema “Un mundo contra el dengue” , una consigna que refleja la magnitud de un problema sanitario que ya trasciende fronteras geográficas y climáticas.

Por qué los médicos hablan cada vez más de la soledad como si fuera una enfermedad

Según estimaciones internacionales, más de la mitad de la población mundial vive en zonas con riesgo de transmisión y cada año se producen alrededor de 390 millones de infecciones . Solo en 2024 se registraron más de 14,6 millones de casos y más de 12.000 muertes en un centenar de países , el mayor número documentado hasta el momento.

Los expertos atribuyen este avance a una combinación de factores, entre ellos el cambio climático , la urbanización acelerada , los movimientos migratorios y el aumento de los viajes internacionales . Estas condiciones favorecen la expansión del mosquito Aedes aegypti , principal transmisor del virus.

El dengue presenta además una complejidad adicional: existen cuatro serotipos diferentes del virus. Una persona puede contraer la enfermedad más de una vez, ya que la inmunidad adquirida frente a un serotipo no protege completamente contra los demás. Incluso, una segunda infección por una variante distinta puede aumentar el riesgo de cuadros graves.

“El dengue es una enfermedad extraordinariamente compleja desde el punto de vista inmunológico. La coexistencia de cuatro serotipos obliga a pensar estrategias preventivas que contemplen esa diversidad viral”, explicó el infectólogo tropicalista Tomás Orduna.

Desafío en el país

Argentina también enfrenta este desafío. Durante la temporada 2023-2024, el país atravesó el mayor brote de dengue de su historia reciente, con más de 580.000 casos confirmados y 419 fallecimientos, además de una expansión sostenida de la enfermedad hacia nuevas regiones.

Ante este escenario, los especialistas destacan que la prevención debe apoyarse en un enfoque integral que combine control de criaderos, vigilancia epidemiológica, diagnóstico oportuno, educación sanitaria y vacunación.

Vacuna y prevención

En el país está disponible desde 2023 una vacuna tetravalente aprobada para personas desde los 4 años de edad, diseñada para brindar protección frente a los cuatro serotipos del virus. Los estudios de seguimiento mostraron una eficacia del 84,1% para prevenir hospitalizaciones asociadas al dengue a los 4,5 años, mientras que tras una dosis de refuerzo la protección alcanzó el 90,6%.

No obstante, los especialistas insisten en que la participación comunitaria sigue siendo fundamental. Eliminar recipientes que acumulen agua, mantener limpios patios y jardines, utilizar repelentes y consultar tempranamente ante síntomas compatibles continúan siendo herramientas esenciales para reducir el riesgo de transmisión.

Fuente: Agencia DIB