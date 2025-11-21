Aparecieron Marisa y Ángeles, la madre e hija que eran intensamente buscadas en Mar del Plata

Marisa y su hija Ángeles se encontraban en la terminal de Retiro.

Después de once días de intensa búsqueda, la familia de Marisa Pereyra y su pequeña Ángeles respira aliviada. Es que en las últimas horas pudieron dar con el paradero de la mujer y su hijita de cuatro años: se encontraban en la terminal porteña de Retiro.

La desaparición de la mujer y la menor de su vivienda del barrio Autódromo desató múltiples marchas y pedidos en medios de comunicación por parte de familiares y vecinos para solicitar celeridad en la búsqueda.

Según indicaron los allegados a 0223, tanto la mamá como su pequeña hija se hallaban en la estación de Retiro. Ahora ya están con un familiar.

"Gracias infinitas a todos", indicaron los familiares de las mujeres al tiempo que pidieron encarecidamente que se quiten las imágenes de la menor de las redes sociales ya que después de lo ocurrido, prefieren resguardar su intimidad.

Para compartir en redes







