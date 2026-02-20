El dólar minorista perforó los $1.400 y registra su precio más bajo en cuatro meses

El dólar minorista sigue buscando un piso y este viernes perforó los $ 1.400. Con una caída de 15 pesos en el día, cerró a $ 1.395 en el Banco Nación . De este modo tocó el precio más bajo en los últimos cuatro meses. Para encontrar una cotización menor hay que remontarse al 15 de octubre del año pasado, cuando marcó $ 1.385.

A nivel mayorista, el tipo de cambio acumula un descenso de casi 4% mensual. El dólar mayorista cede $15 y opera a $1.374 para la venta, y la brecha contra el techo de la banda cambiaria, que hoy es de $1.595,93, alcanza el 16,2%, su nivel más alto desde el 3 de julio de 2025.

Los contratos de dólar futuro anotan bajas generalizadas de hasta el 1,3%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista se ubicará en los $1.386,5 para fines de febrero.

En lo que va del 2026, el dólar cayó 5% en términos nominales, aunque la pérdida es mayor cuando se toma en cuenta el impacto de la inflación, que marcó 2,9% en enero y se apresta a anotar un nivel similar este mes.

Las razones de esta caída se vinculan con el "veranito cambiario" generado por el mayor ingreso de divisas por las colocaciones de deuda de empresas y gobiernos provinciales, la apuesta al carry trade que hace que los inversores se vuelquen a las colocaciones en pesos y una menor demanda tras las compras fuertes de septiembre y octubre pasado.

También influyen las liquidaciones del agro con la excepcional cosecha de trigo, que van empujando la oferta al alza. En este clima, el Banco Central ya compró US$ 2.413 millones en lo que va del año, incluyendo los US$ 167 millones que se llevó este viernes.