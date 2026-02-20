Un juez de la Corte bonaerense reclamó por la integración del Tribunal

La situación institucional que existe en la Suprema Corte donde se necesitan cubrir cuatro vacantes volvió a escena en las últimas horas, cuando uno de sus actuales ministros planteó la necesidad de avanzar con el proceso para completar la integración del alto tribunal.

Quien alertó sobre la situación actual del máximo organismo judicial de la Provincia fue justamente uno de sus ministros, Daniel Soria. Durante una visita que realizó a Olavarría dijo que “ un cuerpo como la Corte necesita pluralidad de voces, de especialidades, de miradas y en la actualidad se integra con jueces que subrogan que están predeterminados por la ley, es decir, hay un mecanismo legal de reemplazo ”.

Pero enseguida, añadió: “Lo que no existe, es jurisprudencia. La Corte tiene que fijar jurisprudencia, es decir dar certidumbre, seguridad jurídica y con una integración aleatoria no se puede logra r", sostuvo.

De esta forma, Soria esbozó una mirada crítica sobre la persistencia de una situación que lleva largos meses y que implica que la Corte tenga que ser completada por conjueces para poder expedirse sobre distintas causas.

La Corte debe estar integrada por siete miembros pero, como se dijo, hay cuatro cargos sin cubrir por renuncias y jubilaciones. Los tres que están en funciones son Hilda Kogan, Sergio Torres y Soria.

Danza de nombres

En medio de las negociaciones que derivaron sobre finales del año pasado en la aprobación del Presupuesto y la ley Impositiva en la Legislatura, se acordó avanzar este año con la cobertura de las vacantes.

La idea es que antes de la feria judicial del mes de julio esos casilleros estén completos. Uno de los pasos fundamentales en pos de concretar ese objetivo es cómo será la distribución de esos espacios, en rigor, qué fuerzas o sectores políticos impulsarán a los candidatos cuyos pliegos deben pasar luego el filtro del Senado.

Kicillof amagó en algunas oportunidades con avanzar con la cobertura, pero la interna en el peronismo y la necesidad de lograr equilibrios internos de alguna forma frenó los intentos. También, el hecho de que Fuerza Patria no tenía mayoría propia en el Senado. Pero desde el 10 de diciembre cuenta con número para poder avanzar.

Como se dijo, la negociación política para que se votara el endeudamiento con los dos tercios de ambas cámaras, reabrió la discusión. El radicalismo reclamó que el tema se pusiera en debate y los negociadores de Kicillof aceptaron. También el resto de los actores peronistas como el kirchnerismo y el Frente Renovador de Sergio Massa.

El principio de acuerdo al que se arribó contempla el siguiente esquema: tres candidatos serán propuestos por el peronismo y el restante por la oposición. Hilando un poco más fino, uno de ellos provendrá del kicillofismo, otro del cristinismo, un tercero del massismo y el opositor será empujado por el radicalismo.

Versiones respecto de los nombres que se propondrían surgen a raudales. Se habla, por caso, de que Kicillof impulsaría a uno de sus funcionarios: el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. Ese es el nombre más firme porque habría perdido impulso la chance de que el elegido sea Federico Thea, que ya ocupa un lugar relevante: presidente del Tribunal de Cuentas.

En el caso del cristinismo, comenzó a sonar fuerte otro nombre del gabinete provincial: Juan Martín Mena, actual ministro de Justicia. Es un hombre de confianza de Cristina Kirchner de buena llegada a diversos estamentos judiciales. Tomando en cuenta el hecho de que se pudiera ir hacia un esquema de paridad de género en el alto tribunal, también desde hace meses se menciona a Marisa Herrera, especialista en Derecho de Familia e investigadora del Conicet.

Respecto del Frente Renovador, algunos trascendidos hablan de las chances de la ex legisladora Sofía Vannelli. También estaría en el bolillero el nombre del diputado nacional Ramiro Gutiérrez.

Todo el esquema, claro, está sujeto a la convivencia inestable que Kicillof mantiene con el kirchnerismo y Massa. El Gobernador abrirá el 2 de marzo el período de sesiones ordinarias de la Legislatura y desde entonces podría tomar impulso el proceso de cobertura que la propia Corte reclama