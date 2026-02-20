Los judiciales también rechazaron la propuesta de aumento y el lunes definen si paran

La Asociación Judicial Bonaerense , que representa a los empleados de los tribunales de la provincia, rechazó la propuesta de aumento del gobierno de Axel Kicillof -3% para febrero- y el lunes definirá si avanza con una medida de fuerza o no.

Los judiciales se reunieron con los funcionarios de la provincia hoy de modo virtual y escucharon el mismo ofrecimiento que les hicieron al resto de los estatales, docentes incluidos: 3% para febrero . Lo rechazaron de inmediato, como los demás.

El gremio e xigió una nueva convocatoria con una propuesta “superadora” que “permita recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación” que el año pasado fue de al menos cinco puntos, según cálculos sindicales.

La AJB anunció en este contexto “ la realización de asambleas en las 20 departamentales ” judiciales el lunes para “considerar medidas de acción gremial”, es decir la posibilidad de realizar un paro.

Los docentes ya avanzaron con la declaración de una medida de fuerza que retrasará 24 horas el inicio de clases en la provincia el próximo 2 de marzo, aunque en este caso la protesta también incluye un rechazo a la política educativa del gobierno de Javier Milei.

Aunque aún no realizó una nueva convocatoria, el gobierno de Kicillof mantiene abierta la paritaria y dispuso el paso de un incremento del 1,5% a cuenta de futuros aumentos porque de lo contrario los sueldos de febrero hubiese sido inferiores a los de enero. Eso ocurre porque en el primer mes del año se cobraron retroactivo que ahora desaparecen.

Los judiciales, por su parte, dejaron sentado que al reclamo salarial suman otras demandas relacionadas con la cambios en el escalafón y el funcionamiento de la carrera profesional y la infraestructura de los lugares de trabajo.

