jueves 23 de abril de 2026
23 de abril de 2026 - 15:34

Apagón informativo del Servicio Meteorológico Nacional: por qué podría causar demoras en aeropuertos

El viernes podría convertirse en una jornada histórica para la aviación argentina, marcada por la ausencia total de información meteorológica oficial. Además, el conflicto laboral que podría profundizarse si no hay respuestas a los reclamos tras los despidos en el organismo.

Por Agencia DIB
Todo vuelo requiere un informe meteorológico oficial, y en los grandes aeropuertos también un pronóstico que permita planificar un vuelo seguro.&nbsp;

Todo vuelo requiere un informe meteorológico oficial, y en los grandes aeropuertos también un pronóstico que permita planificar un vuelo seguro. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) llevará adelante este viernes un “apagón informativo” de siete horas que podría provocar demoras en aeropuertos de todo el país y complicaciones adicionales en el transporte fluvial.

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La protesta, impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), se extenderá entre las 5 y las 12 del mediodía y responde al despido de 140 trabajadores del organismo anunciado la semana pasada. Durante ese lapso, dejarán de difundirse pronósticos, avisos y reportes oficiales sobre las condiciones meteorológicas, un insumo clave para la operación segura de vuelos, barcos y ferris.

En tanto, con preocupación, desde el sector aeroportuario describieron la situación como inédita, ya que no existen antecedentes de un paro total del SMN en sus más de 150 años de historia.

De concretarse el apagón, el impacto se sentiría sobre todo en las partidas programadas durante la mañana, mientras que los arribos no reprogramados deberán ser atendidos por razones de seguridad operativa.

Informes oficiales obligatorios para poder volar

Lo cierto es que la medida afecta de lleno el tráfico aeronáutico ya que todo vuelo requiere un informe meteorológico oficial, y en los grandes aeropuertos también un pronóstico que permita planificar un vuelo seguro. Al realizarse el apagón informativo del SMN, esos informes solo estarán disponibles para vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales.

La Organización Meteorológica Mundial subraya que la información del tiempo es esencial para garantizar la seguridad, eficiencia y regularidad de los vuelos, ya que influye en todas las etapas de la operación, desde la planificación hasta el aterrizaje. Fenómenos como niebla, tormentas o vientos fuertes tienen un impacto directo en el rendimiento de las aeronaves y en la capacidad operativa de los aeropuertos.

La interrupción de estos datos durante siete horas obligaría a las aerolíneas a operar con mayores márgenes de seguridad, lo que se traduciría previsiblemente en demoras escalonadas más que en cancelaciones masivas, aunque no se descartan reprogramaciones puntuales.

El apagón informativo también tendrá impacto en el transporte fluvial. Desde el SMN advirtieron que no estarán disponibles los informes meteorológicos obligatorios para los servicios de ferry que unen Buenos Aires con Colonia o Montevideo, ni para los buques comerciales, que por normativa no pueden zarpar sin contar con un parte oficial del tiempo.

Despidos

La medida de fuerza se inscribe en un conflicto más amplio en el organismo. Según denunciaron los trabajadores, los 140 despidos recientes ya están afectando la capacidad operativa del SMN. “Es la primera vez que tiene lugar una medida de esta naturaleza en los 153 años de historia del Servicio Meteorológico, lo que muestra la gravedad extrema de la situación”, advirtió Carla Gulizia, presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos.

Desde ATE sostienen que la reducción de personal ya provocó faltantes de datos en algunos reportes, cambios en los planes de trabajo de estaciones meteorológicas y menor monitoreo nocturno.

En la actualidad, el país cuenta con 120 estaciones y algo más de 300 observadores para cubrirlas, mientras que el Gobierno impulsa un plan de automatización que, según los gremios, aún no fue presentado de manera concreta.

Por su parte, desde el Ministerio de Defensa, del que depende el SMN, indicaron que se trata de un paro gremial y que el organismo debe garantizar servicios mínimos, aunque aclararon que no está en los planes solicitar la conciliación obligatoria.

Fuente: Agencia DIB

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