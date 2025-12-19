Antivacunas: una provincia enjuició a una decena de adultos que no inmunizaban a sus hijos

Recientemente, Mendoza se convirtió en la primera provincia en avanzar sobre la penalización a los adultos que no cumplían con la vacunación obligatoria de sus hijos o hijas, al llevar a tribunales civiles a diez acusados. El accionar del Ministerio de Salud mendocino, que impulsó el proceso judicial, ilumina ante las otras provincias y la nación entera la necesidad de tomar recaudos desde el Estado ante una creciente tendencia antivacunas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Agencia DIB (@agenciadib) Desde el Ministro de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr., hasta la diputada chaqueña Marilú Quiróz (organizadora del evento en el anexo de la cámara de Diputados), los discurso opositores a las vacunas fueron ganando cada vez más terreno. Pero no sólo en las esferas dirigenciales, sino también en la sociedad en su conjunto. Según la reconocida patóloga pediatra Marta Cohen, "la situación de la vacunación infantil en Argentina es muy grave: para el 95% de población infantil vacunada que se necesita, hay un 46%."

Marta-Cohen1 Marta Cohen, patóloga pediatra residente en Reino Unido, reconocida por la corona como Oficial de la Orden del Imperio Británico por su labor sanitaria. En un contexto donde rebrotan enfermedades que se consideraban erradicadas, como el sarampión y el coqueluche o tos convulsa, Cohen remarca que la vacunación es muy importante porque a través de ella es que se "han salvado 154 millones de vidas en los últimos 50 años, de los cuales 146 millones de vidas salvadas han sido de niños menores a 5 años de edad", lo que resultó en que la mortalidad infantil haya decaído "un 40%" en los últimos 50 años.

Para compartir en redes









Temas Antivacunas

vacunas

Mendoza