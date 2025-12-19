viernes 19 de diciembre de 2025
19 de diciembre de 2025 - 17:29

Antivacunas: una provincia enjuició a una decena de adultos que no inmunizaban a sus hijos

En un contexto donde crecen las tendencias antivacunas, Mendoza llevó a la Justicia a diez adultos cuyos hijos menores no completaban el calendario de vacunación obligatorio. La profesional en la materia Marta Cohen asegura que "la situación de la vacunación infantil en Argentina es muy grave".

La vacunación es fundamental en los primeros años de vida

Recientemente, Mendoza se convirtió en la primera provincia en avanzar sobre la penalización a los adultos que no cumplían con la vacunación obligatoria de sus hijos o hijas, al llevar a tribunales civiles a diez acusados. El accionar del Ministerio de Salud mendocino, que impulsó el proceso judicial, ilumina ante las otras provincias y la nación entera la necesidad de tomar recaudos desde el Estado ante una creciente tendencia antivacunas.

Más noticias
Los casos de supergripe detectados son tres, dos en Santa Cruz y uno en Caba

La gripe A (H3N2) ya llegó: el Instituto Malbrán confirmó tres casos en el país
Un ejemplar de zifio, mamífero marino del que poco se conoce, apareció en las costas de San Clemente del Tuyú. (Fundación Mundo Marino)

Qué es un zifio, el misterioso cetáceo de aguas profundas que apareció en San Clemente del Tuyú
Embed

Desde el Ministro de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr., hasta la diputada chaqueña Marilú Quiróz (organizadora del evento en el anexo de la cámara de Diputados), los discurso opositores a las vacunas fueron ganando cada vez más terreno. Pero no sólo en las esferas dirigenciales, sino también en la sociedad en su conjunto. Según la reconocida patóloga pediatra Marta Cohen, "la situación de la vacunación infantil en Argentina es muy grave: para el 95% de población infantil vacunada que se necesita, hay un 46%."

Marta-Cohen1
Marta Cohen, pat&oacute;loga pediatra residente en Reino Unido, reconocida por la corona como Oficial de la Orden del Imperio Brit&aacute;nico por su labor sanitaria.

Marta Cohen, patóloga pediatra residente en Reino Unido, reconocida por la corona como Oficial de la Orden del Imperio Británico por su labor sanitaria.

En un contexto donde rebrotan enfermedades que se consideraban erradicadas, como el sarampión y el coqueluche o tos convulsa, Cohen remarca que la vacunación es muy importante porque a través de ella es que se "han salvado 154 millones de vidas en los últimos 50 años, de los cuales 146 millones de vidas salvadas han sido de niños menores a 5 años de edad", lo que resultó en que la mortalidad infantil haya decaído "un 40%" en los últimos 50 años.

Temas
Ver más

La gripe A (H3N2) ya llegó: el Instituto Malbrán confirmó tres casos en el país

Qué es un zifio, el misterioso cetáceo de aguas profundas que apareció en San Clemente del Tuyú

Kicillof lanzó en Santa Clara del Mar "uno de los Operativos de Sol a Sol más grandes de la historia"

Condenaron a 6 años y medio de prisión por abuso sexual al entrenador de vela Leandro Tulia

Encuentran otra "estrella culona" en la nueva expedición del CONICET

"La gente no toma conciencia": el impacto de la pirotecnia en los animales

Villa Gesell: un incendio forestal en Mar Azul movilizó bomberos y un avión hidrante

Hackeo, imputación y ruina laboral: un platense demanda a Google por una suma millonaria

Tragedia en la Ruta 36: falleció una mujer en un violento vuelco a la altura de La Plata

Provincia ART fortalece su capital para impulsar su crecimiento y modernización

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Vuelven las Fiestas y regresa la urticante problemática de la pirotecnia.

"La gente no toma conciencia": el impacto de la pirotecnia en los animales

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Profertil, la mayor productora de fertilizantes de la Argentina, oficializó un cambio clave en su estructura accionaria.

Agroindustria: la venta de Profertil, una operación clave para el sur bonaerense