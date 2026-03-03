martes 03 de marzo de 2026
3 de marzo de 2026 - 09:50

Pronostican un otoño caluroso y con lluvias normales en distritos bonaerenses

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) vaticinó un otoño algo caluroso, con precipitaciones estables.

Por Agencia DIB
Una mujer se protege del sol durante una ola de calor. (Agencia Xinhua)
Una mujer se protege del sol durante una ola de calor. (Agencia Xinhua)

Tras un verano que no se destacó por fuertes y largas olas de calor, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN) advierte que desde marzo y hasta mayo los municipios de la provincia de Buenos Aires experimentarán valores térmicos por encima de lo normal para la época del año, pero con lluvias estables.

Más noticias
El tren que une Buenos Aires con Mar del Plata.

Ya están a la venta los pasajes de tren de larga distancia para viajar en marzo
Retrato de dama, el cuadro expoliado por los nazis que apareció en una vivienda de Mar del Plata.

Cuadro robado: investigan qué roles cumplió durante el nazismo el dueño original de la casa de Mar del Plata

Así se desprende de un informe del SMN al que accedió Agencia DIB y que destaca que la los partidos bonaerenses tendrán temperaturas normales o superiores a lo habitual para gran parte del otoño. El tercil superior implica valores aproximadamente 0,5 °C por encima del promedio del período, aunque estas cifras pueden variar según la región y la serie histórica analizada.

De acuerdo a los datos históricos, el promedio ronda los 14 grados en la parte inferior de la provincia y 16 grados más hacia el norte.

El pronóstico utiliza el sistema de terciles, que divide el registro histórico en tres categorías: inferior, normal y superior a la normal. Este enfoque permite identificar las regiones con mayor probabilidad de desviaciones respecto al promedio, aunque no anticipa valores extremos puntuales ni variaciones dentro del trimestre. Por este motivo, el organismo recomienda mantenerse actualizado con los reportes diarios y semanales y consultar las alertas tempranas para eventos de alto impacto.

Las lluvias para el otoño

En materia de precipitaciones, el pronóstico señala una mayor probabilidad de valores normales en la provincia de Buenos Aires y otros territorios como el centro y norte de la Patagonia, La Pampa, el litoral, el este de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero.

Cabe recordar que días atrás, un informe de Meteored también anticipó meses más cálidos que lo habitual y con pocas lluvias, por lo que advierten un mayor peligro de incendios forestales.

"El Niño llegaría a mediados de año, por lo que el clima funcionará en el otoño sin un director global, con persistencia de calor con profundización de déficit de lluvias en zonas productivas y con riesgo de incendios", se indicó.

Sobre la zona núcleo, las precipitaciones previstas para el otoño se pueden ubicar en el rango de normal a levemente deficitarias, con los mayores déficits en el sur del Litoral y el norte de la provincia de Buenos Aires.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Ya están a la venta los pasajes de tren de larga distancia para viajar en marzo

Cuadro robado: investigan qué roles cumplió durante el nazismo el dueño original de la casa de Mar del Plata

Aumentan los DNI, el pasaporte y otros trámites: los nuevos valores

UPD: cómo acompañar este "rito de paso" desde el cuidado y la prevención comunitaria

La lluvia causó problemas en Villarino: más de 100 milímetros y caminos inundados

Incendio en una vivienda de Berisso: murió una mujer de 86 años

"Un beso hasta el cielo": el mensaje de la mamá de Fernando Báez Sosa, el día de su cumpleaños 25

25 de Mayo: cerró la Fiesta Provincial del Carnaval con la coronación de una joven local

Flojo verano en la Costa: para Enrique Meyer el problema es estructural y está atado al modelo económico

La hazaña de "los Gassioles": unieron los dos océanos a caballo en la travesía "De mar a mar"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
A quedarse tranquilos: ni el dni ni el pasaporte actuales perderán su vigencia original.

Aumentan los DNI, el pasaporte y otros trámites: los nuevos valores

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El tren que une Buenos Aires con Mar del Plata.

Ya están a la venta los pasajes de tren de larga distancia para viajar en marzo