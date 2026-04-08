Allanaron las cárceles de Sierra Chica y Merlo: sextorsión y captación de menores

La Policía de la Ciudad allanó las cárceles bonaerenses de Sierra Chica y Merlo para poner fin a la actividad de un grupo de presos que desde sus celdas, y con teléfonos celulares, realizaban sextorsiones cruzadas : por un lado, a mujeres a las que engañaban con promesas de modelaje de ropa interior y, por el otro, a hombres a los que engañaban con las fotos de aquellas jóvenes en falsos matchs virtuales para, después, exigirles dinero a cambio de no denunciarlos por contactarse con menores con fines deshonestos.

Mar del Plata: $ 17 millones de indemnización para la dueña de una perra que murió en una peluquería

En las últimas horas, detectives de la Policía de la Ciudad hicieron allanamientos en aquellas unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde secuestraron teléfonos celulares y anotaciones y requisaron las celdas de los presos involucrados en la maniobra.

La investigación, a cargo del fiscal Daniel Ichazo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 de Berazategui, comenzó tras varias denuncias de mujeres que habían sido víctimas de estafas sexuales. El representante del Ministerio Público dio intervención a la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad.

Se determinó que las jóvenes eran contactadas a través de redes sociales como Instagram y aplicaciones como TikTok . Les ofrecían trabajo como modelos publicitarias. Pero era una trampa para que enviaran videos y fotos en ropa interior. Después, para no difundir las imágenes, las víctimas eran extorsionadas y tenían que hacer videollamadas de corte sexual .

Según fuentes judiciales, uno de los presos detrás del plan criminal se hacía pasar por productor de modas y les pedía a las adolescentes y jóvenes que se sacaran fotos o se filmaran con la excusa de poder probar los talles. En algunos casos, les solicitaban dinero para poder generar books con las fotos para mostrar en otras productoras.

Embed DESARTICULAMOS UNA BANDA DE SEXTORCIÓN QUE OPERABA DESDE LA CÁRCEL



Desarticulamos una organización criminal que realizaba extorsiones sexuales desde los penales de Sierra Chica y Merlo. pic.twitter.com/OSNghba9a3 — Policía de la Ciudad (@PoliciaCiudadBA) April 8, 2026

En otros casos, utilizando esas fotos, creaban falsos perfiles en redes sociales para captar a hombres a los que luego contactaban por teléfono simulando ser policías, acusándolos de haber mantenido conversaciones obscenas con menores de edad, y pidiéndoles dinero a cambio de no realizar las denuncias correspondientes.

Según informaron fuentes policiales, los procedimientos se centraron en el líder de la banda, quien se encuentra alojado en la cárcel de Sierra Chica, y en su cómplice, quien cumple condena en la Unidad Penitenciaria de Merlo. Desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, se trata del segundo golpe contra el jefe de esta organización, quien ya contaba con antecedentes por este tipo de delitos intramuros mientras se encontraba preso en la Unidad Penitenciaria N°1 de Lisandro Olmos.

Durante el operativo concretado por la Policía de la Ciudad se secuestraron los dispositivos móviles y de almacenamiento digital utilizados por los detenidos para efectivizar los chantajes, con lo que se logró determinar la autoría de los delitos cometidos por los dos presidiarios.

Fuente: Agencia DIB