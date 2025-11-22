sábado 22 de noviembre de 2025
22 de noviembre de 2025 - 15:06

Alertan que hay 30 mil kilómetros de rutas con necesidad de mantenimiento "urgente"

La alarma la disparó la Federación del Personal de Vialidad. Se da días después del lanzamiento de la licitación para concesionar 1.900 kilometros de rutas.

Por Agencia DIB
Las rutas argentinas, con déficits de mantenimiento.&nbsp;

Las rutas argentinas, con déficits de mantenimiento. 

Apenas unas horas después de que el gobierno lanzara la primera licitación importante para administrar rutas nacionales -la mayoría pasan por la provincia de Buenos Aires-, la Federación Nacional del Personal de Vialidad advirtió que la medida es insuficiente: casi el 70% de la red está en deficientes condiciones y necesita tareas de mantenimiento “urgente”.

Más noticias
Controles de sobrepeso en rutas de la provincia de Buenos Aires.

Rutas provinciales: se retiraron 3.500 toneladas de sobrepeso en lo que va de 2025
El gobierno nacional licitará 9.000 kilómetros de rutas nacionales. 

Rutas nacionales: se presentaron siete ofertas para la licitación de las primeras concesiones

La diferencia entre la medida oficial y el reclamo gremial se mide en kilómetros: mientras el gobierno acelera para entregar la administración de 1.900 kilómetros de rutas (la 3, la 205, la 226, la 5), el secretario genereal de la Federación, Fabián Catanzaro reveló, en declaraciones radiales, que 30 mil kilómetros de rutas están en un estado de mantenimiento "entre regular y malo".

El dirigente gremial denunció que Vialidad Nacional -la dependencia encargada de mantener las rutas, que el gobierno intentó cerrar- está en “paralizada”, en sintonía con la política de eliminación de la obra pública que lleva adelante el gobierno nacional.

Críticas a las concesiones

Catanzaro, además, se mostró crítico de modelo de concesiones que comenzó a implementar el gobierno.

“En estas concesiones fueron licitadas como inversión privada y hoy tienen financiamiento subvencionado del Estado a través del banco BICE con una tasa preferencial del 2%”, dijo. Apuntó a que el esquema “no tiene riesgo empresarial” debido a que las inversiones previstas se reembolsarían rápidamente con ese subsidio a la tasa.

Respecto de la merma de inversión, el dirigente gremial advirtió que reactivar los trabajos y cubrir los daños ocasionados por la falta de mantenimiento cuesta “entre tres y cinco veces” más que mantener la continuidad de las obras.

Por otra parte, Catanzaro denunció que Vialidad, que sigue existiendo en virtud de una resolución judicial, experimentó una reducción de personal del 20% entre renuncias, jubilaciones y despidos. (DIB) AL

Temas
Ver más

Rutas provinciales: se retiraron 3.500 toneladas de sobrepeso en lo que va de 2025

Rutas nacionales: se presentaron siete ofertas para la licitación de las primeras concesiones

Vecinos del interior bonaerense volverán a reclamar por las rutas en mal estado

Las empleadas de casas particulares recibirán un aumento salarial del 1,3%: cobran apenas 3.582 por hora

"Free Flow": el peaje de Mar Chiquita será el primero en eliminar las barreras

Vecinos de La Plata buscan impedir la quema de un muñeco de fin de año en cercanías al Hospital Italiano

La llegada del viaje 58 del Tren Solidario conmovió a Bolívar

Luján celebra el Día Mundial del Auto Clásico

Aparecieron Marisa y Ángeles, la madre e hija que eran intensamente buscadas en Mar del Plata

La ANMAT suspendió las actividades del laboratorio quilmeño Drawer S.A.

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La actual estación de peaje de Mar Chiquita.

"Free Flow": el peaje de Mar Chiquita será el primero en eliminar las barreras

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Alejandra Monteoliva y Carlos Presti. 

Gabinete: la segunda de Bullrich asume en Seguridad y un militar queda al frente de Defensa por primera vez desde el 83

Por  Agencia DIB