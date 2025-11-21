viernes 21 de noviembre de 2025
21 de noviembre de 2025 - 18:07

Luján celebra el Día Mundial del Auto Clásico

Cientos de vehículos históricos circularán por las calles en un evento gratuito que incluirá desfiles, exposiciones y la tradicional Vuelta Histórica de Luján. También se inaugurará una muestra en el Museo Udaondo.

Por Agencia DIB
Luján se prepara para convertirse en epicentro del automovilismo histórico con la celebración del Día Mundial del Vehículo Clásico, que se realizará mañana y el domingo.

El evento, libre y gratuito, reunirá una amplia variedad de automotores de diferentes épocas y estilos, desde motos y motonetas hasta monopostos, coupés de Turismo Carretera, autos, camionetas y camiones clásicos, que serán exhibidos en diversos puntos de la ciudad.

Las actividades comenzarán el sábado por la mañana con un desfile central que se desarrollará entre las 10 y las 12 por la Avenida Nuestra Señora de Luján, en el tramo comprendido entre Dr. Real y 25 de Mayo.

Luego, desde el mediodía y hasta las 17, los vehículos quedarán en exposición estática en la Plaza Belgrano para que vecinos y visitantes puedan apreciarlos de cerca.

La Vuelta Histórica de Luján

El domingo será el turno de “La Vuelta Histórica de Luján”, una de las propuestas más esperadas del fin de semana. A partir de las 9, los participantes se concentrarán en la rotonda del Chango Más, donde a las 10 está prevista la largada oficial. El recorrido abarcará distintos puntos del distrito y culminará en la localidad de Jáuregui, donde los vehículos permanecerán exhibidos sobre la Avenida Flandes desde las 11.30.

Como parte de la celebración, el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo inaugurará la nueva muestra “Memoria en Movimiento: Historias del Automóvil”, un recorrido por la evolución tecnológica, cultural y social de los vehículos que marcaron distintas etapas del país. La exposición podrá visitarse ambos días de 11 a 17 con entrada gratuita.

Desde el Municipio destacaron que el evento “pone en valor el patrimonio automotor y la historia del vehículo clásico, acercando una experiencia única para aficionados y familias”.

Con su combinación de desfiles, exhibiciones y propuestas culturales, Luján espera recibir a miles de visitantes para disfrutar de un fin de semana a puro motor y memoria sobre ruedas.

