Caputo cruzó al Wall Street Journal: "Desistimos de los US$ 20.000 millones por la mejora del mercado"

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo , utilizó sus redes sociales para brindar una aclaración sobre el estatus del prometido préstamo de US$ 20.000 millones de bancos estadounidenses . Aseguró que la suspensión del crédito fue una decisión voluntaria del Gobierno , impulsada por la mejora en las condiciones del mercado postelectoral.

El funcionario salió así al cruce de la versión de The Wall Street Journal y otros medios , que indicaban que el plan se había "archivado" por la negativa de los bancos privados a otorgar las garantías .

Caputo mostró en su publicación en X un video de una entrevista de octubre, donde él mismo había confirmado que se trabajaba en "otra facilidad por otros 20.000 millones (de dólares)".

El ministro comentó que “ (Esteban) Trebucq pregunta si los 20 billones adicionales al swap es con un pool de bancos y yo le respondo ‘no no, y no puedo dar detalles’ ”.

Entonces aclaró: “No podía dar detalles porque los 20 billones eran para una operación de manejo de pasivos que estábamos considerando con el apoyo de USA (como había dicho Bessent), en caso de necesitarlo”.

De esa manera, aseguró “Toto” Caputo, “post elecciones, dado que los mercados reaccionaron muy favorablemente, nos parece que es mejor señal poder hacer lo que estábamos considerando, sin esa ayuda adicional”.