sábado 22 de noviembre de 2025
22 de noviembre de 2025 - 13:07

Caputo cruzó al Wall Street Journal: "Desistimos de los US$ 20.000 millones por la mejora del mercado"

El ministro de Economía aclaró que esta ayuda era opcional y se descartó, en contradicción con lo que publicaron los medios.

Por Agencia DIB
El ministro de Economía, Luis Caputo.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, utilizó sus redes sociales para brindar una aclaración sobre el estatus del prometido préstamo de US$ 20.000 millones de bancos estadounidenses. Aseguró que la suspensión del crédito fue una decisión voluntaria del Gobierno, impulsada por la mejora en las condiciones del mercado postelectoral.

Caputo: "Es mejor una flotación entre bandas que una flotación libre"
Inflación según el Indice de Precios al Consumidor. - Xinhua -

La inflación fue del 2,3% en octubre, sexto mes consecutivo de aumento, y acumula 24,8% en el año

El funcionario salió así al cruce de la versión de The Wall Street Journal y otros medios, que indicaban que el plan se había "archivado" por la negativa de los bancos privados a otorgar las garantías.

Un video de octubre

Caputo mostró en su publicación en X un video de una entrevista de octubre, donde él mismo había confirmado que se trabajaba en "otra facilidad por otros 20.000 millones (de dólares)".

El ministro comentó que “(Esteban) Trebucq pregunta si los 20 billones adicionales al swap es con un pool de bancos y yo le respondo ‘no no, y no puedo dar detalles’”.

Entonces aclaró: “No podía dar detalles porque los 20 billones eran para una operación de manejo de pasivos que estábamos considerando con el apoyo de USA (como había dicho Bessent), en caso de necesitarlo”.

De esa manera, aseguró “Toto” Caputo, “post elecciones, dado que los mercados reaccionaron muy favorablemente, nos parece que es mejor señal poder hacer lo que estábamos considerando, sin esa ayuda adicional”.

