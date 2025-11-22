sábado 22 de noviembre de 2025
22 de noviembre de 2025 - 15:07

Scioli quiso mostrar el flujo de turistas en este fin de semana largo con una foto de 2024

El titular de la Secretaría de Turismo republicó una imagen que llevaba como epígrafe “Ruta 2 hacia la Costa totalmente colapsada”. Esa fotografía muestra una imagen tomada en marzo del año pasado.

Por Agencia DIB
A la izquierda, la foto de la Ruta 2 colapsada que reposteó Daniel Scioli. A la derecha, la imagen que acompañó la nota de DIB de marzo de 2024.&nbsp;

A la izquierda, la foto de la Ruta 2 colapsada que reposteó Daniel Scioli. A la derecha, la imagen que acompañó la nota de DIB de marzo de 2024. 

El secretario de Turismo y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, estuvo en las últimas horas en Mar del Plata para hacer una recorrida y hablar con operadores del sector. Allí destacó: “Estamos superando todas las expectativas. Saben que soy un hombre de fe, pero esto es espectacular y se replica en todos los puntos del país con porcentajes de ocupación que llegan al 90%”. Para demostrar este flujo turístico, reposteó en su cuenta de X una publicación que mostraba “la Ruta 2 colapsada” de autos. Pero la foto, según demostraron otros usuarios de la red social, fue tomada en marzo de 2024, en el fin de semana largo por Semana Santa.

El posteo que retuiteó Scioli fue hecho por el usuario Mati Smit, que en su “bio” se define: “Dios ante todo – derecha – mileísta”. En la publicación, realizada a las 11.14 de este viernes, escribió: “Ruta 2 hacia la Costa totalmente colapsada, los autos no avanzan hace 3 horas, récord de turistas. Gestión Javier Milei”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Trumperizar/status/1991872829651144799?s=20&partner=&hide_thread=false

Acompañó al texto con una foto donde se ve un enorme grupo de autos en la Ruta 2, que ocupa todos los carriles.

Marzo del año pasado

Pero en la sección de “Notas de la comunidad”, donde los lectores añaden contexto a los posteos, se destacó que “la foto no es actual”. Y se incluyó el link a una nota de DIB del 28 de marzo de 2024, titulada “El arranque del fin de semana extra largo fue con colapso en las rutas”.

Esa nota, que habla del colapso en las autovías con motivo del fin de semana extralargo por Semana Santa que marcó el final del tercer mes de 2024, está ilustrada con una captura de pantalla de TN, que tiene como zócalo: “Llená el termo que la ruta está cargadísima”.

llena-el-termo
La captura de pantalla publicada en la nota de DIB.

La captura de pantalla publicada en la nota de DIB.

A ver la captura, se nota que la imagen del posteo de Mati Smit está tomada casi en el mismo momento, con los mismos vehículos en posiciones ligeramente diferentes. En conclusión, se trata de una foto del año pasado.

“Superamos todas las expectativas”

Mientras tanto, por fuera de este reposteo, Daniel Scioli afirmó en Mar del Plata: “Estamos superando todas las expectativas. Saben que soy un hombre de fe, pero esto es espectacular y se replica en todos los puntos del país con porcentajes de ocupación que llegan al 90%”.

Scioli explicó que “esto tiene que ver con esta estabilidad, con la seguridad ciudadana, con las mejores expectativas de un país que lidera el presidente (Javier) Milei”.

Así, continuó: “El resultado de la última elección, de acuerdo a lo que me transmitieron los propios operadores turísticos, fue un punto de inflexión: la gente tiene certidumbre, más tranquilidad, más posibilidades, a través del crédito, de planificar algunas escapadas, su día de vacaciones. Esto es muy importante: cuando llega el turista llega el trabajo”.

Por  Agencia DIB