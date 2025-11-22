Las empleadas de casas particulares recibirán un aumento salarial del 1,3%: cobran apenas 3.582 por hora

Las empleadas de casas particulares recibirán un incremento salarial del 1,3% con los salarios de noviembre, que cobrarán en diciembre.

Según el detalle de la escala salarial que publicó la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, los valores vigentes son ahora los siguientes:

Supervisor/a: con retiro, el valor por hora es de $3.783,32 y el mensual de $471.961,06. Sin retiro, el valor por hora asciende a $4.143,71 y el mensual a $525.691,97.

Personal para tareas específicas (cocina, tareas especializadas): con retiro, el valor por hora es de $3.582,80 y el mensual de $438.483,53. Sin retiro, el valor por hora es de $3.926,79 y el mensual de $487.121,05.

Caseros: el valor por hora es de $3.383,53 y el mensual de $427.807,54.

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas con discapacidad o enfermas): con retiro, el valor por hora es de $3.383,53 y el mensual de $427.807,54. Sin retiro, el valor por hora es de $3.783,32 y el mensual de $476.759,57.

Personal para tareas generales (limpieza, cocina, tareas del hogar y mantenimiento): con retiro, el valor por hora es de $3.135,96 y el mensual de $384.722,14. Sin retiro, el valor por hora es de $3.383,53 y el mensual de $427.807,54.}

La distribución del aumento

A principios de noviembre, la CNTCP, integrada por representantes sindicales, empleadores y autoridades del Ministerio de Economía y la Secretaría de Trabajo, confirmó un incremento salarial del 2,7% para las empleadas domésticas, el cual se distribuyó en dos tramos: un 1,4% aplicado este mes y el 1,3% restante que se concretará en diciembre.

Adicionalmente, se dispuso un bono no remunerativo de $14.000 mensuales, que se pagará durante tres meses, hasta enero, para quienes superen las 16 horas de trabajo por semana. En el período anterior, la suba total había sido del 6,5%, distribuida entre julio, agosto y septiembre.