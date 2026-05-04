lunes 04 de mayo de 2026
4 de mayo de 2026 - 12:31

Alerta amarilla por tormentas en casi toda la provincia: cuándo llegan las lluvias

El nivel amarillo por eventos adversos insta a la población a mantenerse informada, ante la ocurrencia de "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Por Agencia DIB
Las tormentas tendrán un fuerte impacto en el agro.&nbsp;

Las tormentas tendrán un fuerte impacto en el agro. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas para el próximo miércoles que alcanza a casi toda la provincia de Buenos Aires, con excepción del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

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El nivel amarillo por eventos adversos insta a la población a mantenerse informada, ante la ocurrencia de "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Lo cierto es que el otoño se está consolidando como una estación húmeda, con fuertes lluvias y vientos y ráfagas de considerable intensidad.

Según precisó el sitio especializado Meteored, de acuerdo a los datos del modelo de pronóstico ECMWF, "se advierte el desarrollo de un nuevo proceso de ciclogénesis hacia mediados de semana", fenómeno que podría condicionar los eventos meteorológicos en el centro y este del país. Al mismo tiempo, indicó que "el avance de aire más templado y húmedo desde el norte comenzará a generar inestabilidad".

PBA lluvias alerta miercoles

Las fuertes tormentas, según el pronóstico del SMN, llegarán el miércoles, con alerta amarilla en casi todo el territorio bonaerense. No obstante, podría haber variabilidad en la evolución de las condiciones por lo que importante que la ciudadanía se mantenga informada.

Las precipitaciones podrían extenderse hasta el sábado, y se prevé que podrían alcanzar acumulados significativos, con valores estimados entre 50 mm y 100 mm en sectores de la región Pampeana, con excesos superiores a 20 mm a 50 mm respecto a lo que se condiera normal.

Además, los vientos asociados al sistema podrían intensificarse notablemente, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h a 100 km/h en zonas costeras, especialmente sobre el sur bonaerense, el estuario del Río de la Plata y el noreste patagónico.

tormenta Mardel
Los meteotsunamis generan cambios en el mar impulsados por otros fenómenos meteorológicos, como tormentas, viento o cambios en la presión atmosférica.

Los meteotsunamis generan cambios en el mar impulsados por otros fenómenos meteorológicos, como tormentas, viento o cambios en la presión atmosférica.

Alerta para el agro

Este escenario presenta una combinación de factores que tendrán impacto en el sector agropecuario: la recarga hídrica en algunas zonas con riesgos asociados a excesos, anegamientos y complicaciones logísticas en plena cosecha.

tormenta campo
Se vienen las lluvias.

Se vienen las lluvias.

El cambio térmico también será un aspecto relevante, ya que tras el pulso templado previo al evento, se espera un nuevo descenso de temperaturas en la segunda mitad de la semana, que podría volver a generar condiciones frías para la época.

Fuente: Agencia DIB

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