Agrupaciones de DDHH, políticas y sindicales se movilizan a 50 años del Golpe

Diversos organismos de derechos humanos junto a agrupaciones políticas y sindicales se movilizarán este martes a Plaza de Mayo para conmemorar un nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1976 . El acto central será a las 16.30 y se espera además del recuerdo un mensaje contra la gestión de Javier Milei .

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Si bien la marcha central será en Buenos Aires, varias ciudades del país prepararon actos para recordar el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Frente a la Casa Rosada, a las 16.30 se desarrollará el acto central con las presencias de referentes de los organismos, como “Taty” Almeida, Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto.

Las distintas organizaciones de derechos humanos, políticas y sindicales convocaron a marchar desde el mediodía con diferentes puntos de concentración en las inmediaciones de la Plaza de Mayo.

“El mismo plan, la misma lucha. Son 30 mil. Que digan dónde están”, convocan Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y el resto de los organismos que conforman la mesa nacional para comenzar a pisar la calle desde las 14 en Piedras y Avenida de Mayo . “Ayer contra la dictadura, hoy contra Milei y sus cómplices. Organizarnos para resistir, rebelarnos para vencer”, proponen desde el Encuentro, que comenzará a marchar desde las 14.30 en Diagonal Norte y Florida. A las 16.30 leerán un documento común en la Plaza de Mayo.

La agrupación kirchnerista La Cámpora hará su habitual caminata a la plaza desde la ex ESMA, en el barrio de Núñez, y que comenzará a las 9.

La conducción de la CGT convocó a sumarse a la marcha a las 14 en Diagonal Sur y Bolívar. “Porque la memoria no se negocia. Porque la lucha sigue. Porque florecerán pañuelos”, expresó la central en un comunicado.

Por su parte, la UOM, que mantiene una postura crítica de la cúpula de la CGT, difundió su propia convocatoria a la movilización junto a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros organismos.

Fuente: Agencia DIB