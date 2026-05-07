A preparar los abrigos: el fin de semana el termómetro caerá hasta 0 ºC en varias localidades bonaerenses

Se espera un domingo con cumbres nevadas en la zona de Sierra de la Ventana.

Luego del temporal los pronósticos de lluvia continúan en muchas zonas hasta la mañana del viernes, pero lo más notable es la alerta amarilla por vientos del sector sur que pueden llegar hasta los 50 km/h, y que harán caer las marcas térmicas el fin de semana a niveles cercanos a 0º C , más propios del invierno. De ese modo, se esperan heladas y aun nieve en varias localidades .

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En la mayor parte del territorio bonaerense, la advertencia de nivel amarillo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) abarca la tarde y la noche del jueves y parte del viernes. En todos los casos, “el área será afectada por vientos del sector sur y sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h ”. La alerta solo deja fuera el noroeste, incluido el AMBA.

En la Costa Atlántica, en tanto, la alerta incluye también todo el sábado.

Las temperaturas ya cayeron bruscamente: antes del temporal se llegaron a registrar marcas superiores a los 25 ºC en varias zonas, y en la mañana de este jueves no superan los 18 grados.

Pero el viento del sur sudoeste cambiará por completo las cosas y el domingo habrá mínimas bajísimas. De acuerdo con los pronósticos del SMN, el frío será más crudo en Azul, Bahía Blanca y Olavarría, con 2 ºC de mínima, y el Bolívar y Pehuajó, con 1º C.

La Plata, San Nicolás y Tandil esperan marcas apenas superiores, de 3 ºC. Y se pronosticó 5 ºC para Chascomús.

Pero el nivel más bajo se espera en Tornquist, con 1 grado bajo cero. De hecho, en la zona llamada de la Comarca Serrana los vecinos esperan una “postal de cumbres blancas”, cubiertas de nieve en pleno mayo.

Frío pero no tanto

En la Costa Atlántica, en tanto, la temperatura será un poco más benigna, con marcas mínimas de 7 ºC en Mar del Plata y 8 ºC en Necochea.

Lo mismo ocurrirá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde el pronóstico indica que el termómetro marcará 7 ºC en la madrugada del domingo.

Si bien todavía faltan tres días para esa fecha y los pronósticos pueden cambiar, todo indica que el fin de semana culminará con un verdadero anticipo del invierno, para el que todavía falta un mes y medio.

Fuente: Agencia DIB