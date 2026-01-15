Con el boom de la construcción de torres de lujo, Mar del Plata se va para arriba

El complejo comercial Bendú, en la zona del Puerto, cuenta con un estadio para 6.800 personas, el Bendú Arena.

El complejo del Distrito de Arte y Diseño está en proceso de construcción, cerca del Mar del Plata Golf Club.

La Torre Unkanny se está construyendo en Playa Varese, donde se encontraba el histórico Hotel Hurlingham.

El complejo Maral Explanada, tres torres diseñadas por César Pelli en una de las zonas más lindas de Mar del Plata.

Con más de un millón de metros cuadrados de construcción aprobados en los últimos dos años; dos millones desde 2021, y un crecimiento del 70,6% entre enero y noviembre de 2025 respecto al 2024, Mar del Plata se transformó en un boom inmobiliario sin precedentes.

El fenómeno no está sólo apoyado en el turismo. Mar del Plata es la quinta ciudad en población del país -con casi 700 mil habitantes-, después de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y La Plata. Pero con una característica especial: en verano esa cantidad se llega a triplicar.

Sin embargo, y en gran medida a partir de la pandemia, muchos argentinos la eligen como residencia permanente en viviendas de calidad, impulsados por el trabajo remoto -en los más jóvenes- o la intención de pasar el retiro junto al mar y en una ciudad con buen servicio de salud.

En esa migración interna, desde 2021 más de 25.000 personas se mudaron de forma definitiva, en busca de calidad de vida sin perder la infraestructura de una gran ciudad, y se dividen entre quienes prefieren departamentos o barrios privados en la zona sur.

TOrres Unkanny rs La Torre Unkanny se está construyendo en Playa Varese, donde se encontraba el histórico Hotel Hurlingham.

Razones de un fenómeno

Tampoco son ajenos al boom de la construcción el regreso de los créditos hipotecarios, el blanqueo de capitales y a diferencia de los años 60, cuando los departamentos que se edificaban eran sencillos y de uno o dos ambientes, ahora las desarrolladoras se vuelcan por unidades más grandes, sustentables y con toque de autor (como las torres Unkanny, en Los Troncos/Playa Grande, o el complejo Maral Explanada diseñado por César Pelli, tres torres de 19, 21 y 23 pisos en Playa Chica).

Son edificios que cambian el paisaje marplatense identificado por décadas con el Edificio Havanna (en realidad se llama Demetrio Elíades pero más pesa en la memoria la marca de alfajores), cuyos 39 pisos se inauguraron en 1969. Pasaron 57 años y sigue siendo el edificio más alto de la ciudad, con sus 125 metros.

Mar del Plata y las zonas elegidas

maral-vista rs El Maral Explanada, visto desde el mar.

El Eje Torreón del Monje - Varese - Playa Chica es el nuevo emblema de la modernidad. Al estilo Punta del Este, se están levantando torres de alta gama con amenities de lujo como piscinas in-out, spa, salas de pilates, coworking, cavas y hasta restaurantes. Además de apuntar a la sustentabilidad -por ejemplo, con sistemas de reciclado de agua -, algunas priorizan que la mayor parte de las unidades tenga vista al mar . También La Perla está siendo elegida para nuevos emprendimientos, lo que está cambiando la fisonomía del barrio que se caracterizaba por sus chalets.

es el nuevo emblema de la modernidad. Al estilo Punta del Este, se están levantando con amenities de lujo como piscinas in-out, spa, salas de pilates, coworking, cavas y hasta restaurantes. Además de apuntar a la sustentabilidad -por ejemplo, con -, algunas priorizan que la mayor parte de las unidades . También está siendo elegida para nuevos emprendimientos, lo que está cambiando la fisonomía del barrio que se caracterizaba por sus chalets. DAD rs El complejo del Distrito de Arte y Diseño está en proceso de construcción, cerca del Mar del Plata Golf Club.

El Distrito de Arte y Diseño (DAD), conocido como el “Puerto Madero” de Mar del Plata, es sin dudas el proyecto más ambicioso. Está en la zona de Juan B. Justo y Edison, frente al Golf, son seis edificios -con dos torres de 30 pisos- y un parque de 6.000 metros cuadrados, que están parcialmente habilitados. Por sus aspiraciones a emular el Distrito de Arte de Miami, lo llaman el "Wynwood marplatense": cuenta con más de 20 murales de artistas internacionales, un centro comercial y gastronomía.

Mirando al sur: La zona de la Avenida Jorge Newbery y el camino hacia Chapadmalal viven un auge de barrios privados (como Rumencó, Las Prunas y Arenas del Sur). Ya no son solo casas de fin de semana: el 75% de la demanda hoy es para vivienda permanente.

Bendú: No es un proyecto inmobiliario pero sí un nuevo centro comercial que transforma el puerto de Mar del Plata, ubicado en la emblemática Manzana de los Circos. No es un shopping tradicional; se define como un "multiespacio" que integra compras, gastronomía, un hipermercado y un área de espectáculos masivos. Abrió en diciembre pasado y su diseño futurista con hall de doble altura recuerda a un aeropuerto. Y, por supuesto, el Bendú Arena, un estadio para 6.800 personas que este viernes 16 abre para un recital de El Mató a un Policía Motorizado. Se prevé que el complejo esté funcionando al 100% con sus casi 90 locales para Semana Santa de 2026.

No es un proyecto inmobiliario pero sí que transforma el puerto de Mar del Plata, ubicado en la emblemática Manzana de los Circos. No es un shopping tradicional; se define como que integra compras, gastronomía, un hipermercado y un área de espectáculos masivos. Abrió en diciembre pasado y Y, por supuesto, que este viernes 16 abre para un recital de El Mató a un Policía Motorizado. Se prevé que el complejo esté funcionando al 100% con sus casi 90 locales para Semana Santa de 2026. BEndú El complejo comercial Bendú, en la zona del Puerto, cuenta con un estadio para 6.800 personas, el Bendú Arena.

A favor y en contra

El fenómeno de la construcción, como en casi todos los aspectos de la vida, tiene dos caras. Los críticos dicen que los servicios de la ciudad -agua, cloacas, gas, electricidad- no están preparados para la enorme cantidad de nuevos departamentos.

En cambio los que elogian la transformación de Mar del Plata argumentan que se jerarquizó con edificios que poco tienen que envidiarle a Punta del Este o Camboriú. Y que su impacto en la economía local se refleja los bajísimos índices de desocupación de la ciudad (alrededor del 6%), cifra nunca antes registrada.

Fuente: Agencia DIB