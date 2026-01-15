jueves 15 de enero de 2026
15 de enero de 2026 - 15:27

Masivo corte de energía eléctrica generó inconvenientes en el norte del Conurbano y en CABA

El inconveniente se produjo en plena ola de calor, poco después de las 14. Afectó al tránsito y a las líneas ferroviarias Mitre y San Martín.

Por Agencia DIB
Vecinos protestan por un corte de luz en pleno verano.&nbsp;

Sorteo de Reyes de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires.

ciencia y salud: el hospital rossi de la plata participa del desarrollo de un revolucionario marcapasos

Según indicó la empresa, hubo "una falla técnica en una subestación de la distribuidora", por lo que "el servicio debería normalizarse en el transcurso de una hora". Además, advirtió sobre la alerta naranja que emitió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por tormentas. "En caso de peligro eléctrico, comunicate al 0800-666-1000", apuntó la prestadora eléctrica.

El apagón se reportó pasadas las 14, cuando distintos vecinos de la zona norte de CABA y de los mencionados distritos del AMBA comenzaron a denunciar cortes de luz masivos a través de las redes sociales. Los barrios porteños más afectados fueron Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez.

El corte también afectó el tránsito, ya que los semáforos quedaron fuera de servicio y el sistema ferroviario se vio interrumpido. Las líneas Mitre y San Martín registraron demoras e inconvenientes.

En el marco de varias jornadas de altas temperaturas, Edenor había recomendado a los usuarios priorizar un uso medido del suministro eléctrico. En concreto, sugirieron utilizar el aire acondicionado en 24°, o bien recurrir a ventiladores, que gastan 10 veces menos de energía eléctrica.

Fuente: Agencia DIB.

