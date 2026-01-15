Masivo corte de energía eléctrica generó inconvenientes en el norte del Conurbano y en CABA

Vecinos protestan por un corte de luz en pleno verano.

En plena ola de calor, un masivo corte de energía eléctrica afectó este jueves a miles de familias de varios distritos del norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y algunas zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La interrupción del servicio fue reportada en localidades de los municipios de Vicente López, San Martín y Tigre, todos del área de concesión de Edenor.

Según indicó la empresa, hubo "una falla técnica en una subestación de la distribuidora", por lo que "el servicio debería normalizarse en el transcurso de una hora". Además, advirtió sobre la alerta naranja que emitió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por tormentas. "En caso de peligro eléctrico, comunicate al 0800-666-1000", apuntó la prestadora eléctrica.

Alerta meteorológica



El @SMN_Argentina informa alerta amarilla por tormentas para las próximas horas en toda nuestra área de concesión.



Se espera abundante caída de agua en cortos periodos e intensa actividad eléctrica.



— Edenor (@Edenor) January 15, 2026 El apagón se reportó pasadas las 14, cuando distintos vecinos de la zona norte de CABA y de los mencionados distritos del AMBA comenzaron a denunciar cortes de luz masivos a través de las redes sociales. Los barrios porteños más afectados fueron Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez.

El corte también afectó el tránsito, ya que los semáforos quedaron fuera de servicio y el sistema ferroviario se vio interrumpido. Las líneas Mitre y San Martín registraron demoras e inconvenientes.

Alerta por temperaturas extremas



Ante el calor, el consumo eléctrico aumenta y es fundamental cuidar la energía entre todos.



Seguí estos consejos:



Usá el aire acondicionado en 24° para climatizar los ambientes en uso.

Alternalo con el ventilador que consume hasta 10 veces menos. — Edenor (@Edenor) January 15, 2026 En el marco de varias jornadas de altas temperaturas, Edenor había recomendado a los usuarios priorizar un uso medido del suministro eléctrico. En concreto, sugirieron utilizar el aire acondicionado en 24°, o bien recurrir a ventiladores, que gastan 10 veces menos de energía eléctrica. Fuente: Agencia DIB.

