jueves 15 de enero de 2026
15 de enero de 2026 - 13:19

La Anmat dio de baja la habilitación de cuatro laboratorios

Es por operar sin director técnico. La medida alcanza a firmas de Rosario, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma.

Por Agencia DIB
El edificio de la Anmat.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) formalizó este jueves la baja de la habilitación sanitaria de cuatro laboratorios farmacéuticos que operaban sin contar con un director técnico responsable, un requisito obligatorio para el funcionamiento del sector.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y ratifica sanciones que el organismo había anticipado a fines de 2025. Para determinar la medida, el organismo a cargo de Nélida Agustina Bisio se basó en los dispuesto por la Ley 16.463 y su Decreto Reglamentario 150/92, que exigen la supervisión profesional habilitada para garantizar la seguridad y calidad en establecimientos de elaboración de medicamentos. También vulnera el Sistema de Calidad Farmacéutico, establecido por la Anmat.

En primer lugar, mediante la Disposición 8702/2025, el organismo impuso la prohibición para Weltrap, una empresa rosarina dedicada a la elaboración de especialidades medicinales en formas farmacéuticas de comprimidos, polvos y granulados sin PA betalactámicos, citostáticos ni hormonales. “Las actividades de las firmas sólo podrán realizarse, previa autorización y bajo el contralor de la autoridad sanitaria, en establecimientos habilitados por ella y bajo la dirección técnica del profesional universitario correspondiente”, ratificó la Anmat.

Luego, en otras disposiciones, la entidad dispuso la baja de la habilitación para el laboratorio Carter Pack S.R.L, radicado en Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires, y dedicado al acondicionamiento primario de comprimidos, comprimidos recubiertos y cápsulas (sin PA betalactámicos, citostáticos ni hormonales) y secundario de todas las formas farmacéuticas.

Asimismo estableció la sanción para Laboratorio Incaico S.A, de la ciudad de Buenos Aires, que se encarga de la elaboración de polvos no estériles sin PA betalactámicos, citostáticos ni hormonales; elaboración y fraccionamiento de medicamentos fitoterápicos (tisanas); y de Pacemaker S.R.L, también porteño, dedicado a la importación y exportación de especialidades medicinales exclusivamente en la forma de bolsas de sangre con anticoagulante /o preservante.

Fuente: Agencia DIB

Temas
