33 años de la Unión Industrial de Bahía Blanca: "Luchamos por una idea superadora para crecer como región"

“Seguimos bregando, trabajando más que nunca, dando pelea para generar una idea superadora que nos permita crecer como región, adaptándonos a lo que demanda el mercado, el mundo, y frente a las nuevas reglas de juego”, afirmó Gustavo Elías, presidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB), institución que este martes celebró su 33º aniversario.

Al trazar un escenario de la entidad gremial empresaria, Elías planteó: “Desde aquella gran idea que tuvo como alma mater a Edgardo Levantesi, hemos transitado momentos de profunda lucha. El empresario tiene una capacidad de mutación extraordinaria. Desde nuestro lugar, la Unión Industrial, seguimos bregando, trabajando más que nunca, dando pelea para generar una idea superadora que nos permita crecer como región, adaptándonos a lo que demanda el mercado, el mundo, y frente a las nuevas reglas de juego”.

Citado por el diario La Nueva, Elías siguió: “Más allá de los eventos climáticos que padecimos y de los cuales seguimos trabajando para salir adelante, lo que nos pasó con la no radicación de la planta de GNL en nuestro puerto nos dio un gran sacudón, nos obligó a repensarnos. Bahía Blanca está empezando a tomar nota al igual que sus instituciones intermedias, como claramente lo hicimos desde la Unión Industrial, que tenemos que generar una idea-fuerza que nos permita crecer, discutir en serio con la Provincia y con la Nación para ubicarnos en el sitial que nos corresponde”. Y afirmó: “Creo que se ha asumido conciencia de esto y vamos hacia ese objetivo. No ser meros espectadores de la toma de decisiones que marcan nuestro destino”.

Frente a esos objetivos, el presidente de la UIBB trazó uno muy gravitante de cara al futuro: trabajar arduamente por un proyecto de Regionalización. “Es algo que venimos pergeñando con fuerza desde la Unión Industrial, con la idea de incorporar a esa región política y también económica, que necesita también repensarse y acoplarse a una idea superadora. Darle lugar a que cada rincón de la zona se convierta en un polo productivo. Existe un enorme potencial a ofrecer desde el punto de vista agropecuario como industrial y que el mundo está demandando, lo que obviamente nos genera expectativas de nuevos vínculos de negocios y oportunidades. A todo ello, claro, le tenemos que brindar infraestructura y visión de futuro”.

Proyectos y acciones de la Unión Industrial A su turno, el ingeniero Fabián Gurrado, secretario y expresidente durante dos períodos (desde 2016 a 2020) de la UIBB, destacó: “Tenemos el orgullo de tener una de las uniones industriales más grandes del país, con empresas de diverso tenor. Hemos logrado construir una familia, un entramado de enorme valor. Que en momentos como éste, de vaivenes económicos e incertidumbres, es clave para darle contención a tantas empresas e industrias de Bahía y la región”. Desde la UIBB, aclaró Gurrado citado por La Nueva, el mayor objetivo justamente pasa por continuar trabajando muy fuerte para brindarles herramientas a los asociados. E incluso a quienes no lo son. “Atravesamos un presente muy complejo. Los riesgos se pueden medir, pero la incertidumbre y la falta de previsibilidad claramente no. Esto nos lleva a un parate en las industrias y en la construcción. Una recesión que ya provocó la pérdida en nuestro sector de 100 mil puestos de trabajo. Uno ve las fábricas de ladrillos y de cerámicos paradas, Acindar cerrada, Loma Negra trabajando al mínimo de su producción… Muy difícil. Hay que tener en cuenta, además, que el mundo funciona en base a las Pymes. Dentro de la UIBB, el 94% son Pymes y solo el 6% tiene que ver con grandes empresas. La resiliencia que ha mostrado el sector es realmente encomiable”. (DIB)

