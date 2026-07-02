Se viene Egipto: ¿cómo le fue a Argentina en los Mundiales ante equipos de África?

Leo Messi es el jugador de Argentina que más goles le hizo a equipos africanos en Mundiales: 6.

Al menos en las estadísticas, Argentina golea a África. Es que desde el primer enfrentamiento en Italia 90, nuestra selección jugó 9 partidos ante equipos de la Confederación Africana de Fútbol. Ganó 8 y perdió 1 . Lo curioso es que en 5 ocasiones el rival fue Nigeria.

El partido del martes 7 ante Egipto es el décimo enfrentando a equipos de África en Mundiales en los últimos 36 años. Y el segundo que no es en la fase de grupos, después del agónico triunfo ante Cabo Verde este viernes 3.

Fue el partido inaugural del Mundial. Argentina llegaba como campeona defensora (México '86) y el mundo esperaba una victoria cómoda. Pero no. El 8 de junio, con un cabezazo de François Omam-Biyik a los 67 minutos. Fue imposible empatarles, a pesar de que Camerún terminó con dos jugadores menos: André Kana-Biyik (a los 61) y Benjamin Massing (a los 88).

Nuestra selección comenzó perdiendo ese 25 de junio, con un gol de Samson Siasia. Pero Argentina lo dio vuelta con dos goles de Claudio Paul Caniggia : el primero tras un rebote de un tiro libre de Batistuta, y el segundo tras una avivada histórica de Diego Maradona, que jugó rápido un tiro libre mientras los nigerianos se acomodaban. Fue el último partido de Maradona en un Mundial antes de su positivo por efedrina. Esa tarde dejó la cancha acompañado por la enfermera Sue Carpenter.

3. Corea-Japón 2002: Argentina 1 Nigeria 0

Fue el debut del equipo de Marcelo Bielsa en Ibaraki, el 2 de junio. Un partido durísimo y muy cerrado que se destrabó en el segundo tiempo con un córner pateado por Juan Sebastián Verón que Gabriel Batistuta conectó de cabeza. Fue el último gol de "Bati" en un Mundial.

4. Alemania 2006: Argentina 2 Costa de Marfil 1

También fue el debut de Argentina en un Mundial. En Hamburgo, el 10 de junio, el equipo de José Pékerman enfrentó a los marfileños que tenían como estrella a Didier Drogba. Argentina jugó un gran primer tiempo y se puso 2 a 0 con goles de Hernán Crespo y Javier Saviola. Sobre el final del partido descontó Drogba.

5. Sudáfrica 2010: Argentina 1 Nigeria 0

Nuevamente un debut mundialista y otra vez Nigeria. El 12 de junio, el equipo dirigido por Diego Maradona ganó con una espectacular palomita de Gabriel Heinze tras un córner, a los 6 minutos. El resultado pudo haber sido mucho más amplio.

6. Brasil 2014: Argentina 3 Nigeria 2

Se jugó en Porto Alegre, el 25 de junio, en un estadio repleto de argentinos. Lionel Messi abrió el marcador al inicio, Ahmed Musa lo empató de inmediato; antes de que termine el primer tiempo, Messi metió un golazo de tiro libre. En el complemento, Musa volvió a empatar y, finalmente, Marcos Rojo puso el 3-2 definitivo con un gol de rodilla tras un córner.

7. Rusia 2018: Argentina 2 Nigeria 1

Argentina venía de empatar con Islandia y perder con Croacia; necesitaba ganar sí o sí para clasificar a octavos. Messi hizo un golazo espectacular tras un pase largo de Banega, pero Victor Moses lo empató de penal en el segundo tiempo. Cuando parecía que Argentina se quedaba afuera en primera ronda, a los 86 minutos apareció otra vez Marcos Rojo, conectando de volea un centro de Gabriel Mercado Ese 16 de junio fue delirio y clasificación. El único triunfo en Rusia.

8. Estados Unidos 2026: Argentina 3 Argelia 0

También fue un partido debut para nuestra selección, Y fue contundente, con tres goles de Leo Messi en Kansas, el 16 de junio, en el único partido ante Argelia en mundiales.

9. Estados Unidos 2026: Argentina 3 Cabo Verde 2

El primer partido por los 16avos de final disputado en Miami fue a pura emoción y se definió en el segundo tempo suplementario. Con goles de Messi, Lisandro Martínez y Cuti Romero, Argentina venció 3 a 2 a Cabo Verde, equipo que dio pelea hasta el final.

Fuente: Agencia DIB