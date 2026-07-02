Kicillof criticó la política industrial de Milei: "Estamos con la latita arriba del coche"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , volvió a criticar con dureza la política industrial de Javier Milei , dijo que mientras todos los países se cierran la Argentina se abre y sentenció que por esta estrategia “estamos de remate”, como con una “latita arriba del coche”.

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“Milei pone en venta al país , al mejor postor. Abre las importaciones, que en su mayoría vienen de China. Estamos sustituyendo producción nacional por productos de China . Y por qué China encuentra una oportunidad, porque los demás países están protegiendo en su mercado interno”, describió Kicillof al analizar la política económica libertarias.

“ Nosotros estamos de remate, de saldo. Con la latita arriba del coche . Y esto no tiene lógica, no tiene racionalidad. Es criminal hacerlo, es dilapidar nuestra industria”, agregó el mandatario al encabezar este jueves en Ituzaingó la apertura de una ronda de negocios multisectorial en la que participaron más de 330 pymes locales y regionales.

Kicillof criticó al Presidente por “comprometer” a la Argentina y no cuidar la soberanía, como hacen en la actualidad otros gobiernos europeos. "Milei hace un disparate, es demencial lo que está haciendo", dijo, y apuntó contra la “atadura religiosa” que tiene con países como Israel. “Ustedes saben el origen de mi familia, pero veamos que le conviene a la Argentina, no a dónde le gusta a uno ir a rezar”, añadió.

Llevamos adelante una nueva ronda de negocios con más de 300 pymes en Ituzaingó, una política para fortalecer nuestro aparato productivo que ya alcanzó a más de 24.500 empresas y cooperativas bonaerenses. pic.twitter.com/vV3SfG0iKc — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 2, 2026

Apoyo de Axel Kicillof a las pymes

Kicillof aprovechó la ronda de negocios multisectorial en Ituzaingó para destacar la importancia de políticas públicas en esta situación tan compleja para la actividad. “En la Provincia reivindicamos el rol de un Estado que construye vínculos estratégicos con el sector privado para potenciar, ayudar y apuntalar el esfuerzo de cada empresario pyme", añadió.

"Desde que asumió Milei, todos los sectores viven una catástrofe de magnitud histórica: se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo formal, cerraron 26.000 empresas y se multiplicó la cantidad de familias endeudadas”, sostuvo el gobernador, acompañado del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.

"Este es el rumbo económico que eligió el Gobierno nacional: no es un error, es un plan deliberado para desindustrializar el país y arrasar con el mercado interno”, señaló.

La ronda de negocios estuvo dirigida a firmas industriales del agro, sectores comerciales, cooperativas, emprendedores y profesionales vinculados a la producción. El espacio apuntó a generar nuevas oportunidades y a potenciar el crecimiento de proveedores locales, acercando a las pymes bonaerenses con actores fundamentales de la industria provincial y nacional.

La Provincia lleva organizadas 114 rondas: con la presencia de representantes de más de 24.500 pymes, empresas y cooperativas bonaerenses, se generaron más de 91.000 entrevistas que derivaron en nuevas oportunidades de negocios.

Fuente: Agencia DIB