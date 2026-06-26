Terremotos: ya están en Venezuela los rescatistas militares enviados por Argentina

Los rescatistas militares argentinos ya están en Venezuela para paliar los efectos de los terremotos.

La ayuda argentina ya está en Venezuela. A las 02:30 del sábado 27 arribó al país el contingente de nuestras Fuerzas Armadas, convirtiéndose en el primero en llegar desde la Argentina para sumarse a las tareas de asistencia humanitaria y búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los terremotos.

La misión, al mando del Coronel Wissinger, fue recibida por el General en Jefe Gustavo Enrique González López, Ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, dando inicio al despliegue de las capacidades argentinas en el terreno.

La zona de responsabilidad asignada al contingente argentino será la ciudad de Caraballeda, en el estado de La Guaira, donde nuestros efectivos, junto a los binomios de perros de guerra y sus guías, comenzarán a trabajar para asistir a la población y colaborar en la búsqueda de sobrevivientes.

La delegación compuesta por 26 militares había partido desde la base de El Palomar con escalas en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y Manaos (Brasil), con llegada a la Base Aérea El Libertador, en Aragua, Venezuela, a unos 120 kilómetros de Caracas.

“El Ministerio de Defensa dispuso, a través de la Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Humanitaria, el despliegue de personal militar y medios, para colaborar con las tareas de asistencia humanitaria y apoyo a la población venezolana”, informó la cartera a cargo del general Carlos Presti.

perros venezuela rs Ministerio de Defensa

Ayuda desde Argentina

La operación contempla un primer traslado de personal militar entre los que se encuentran una brigada de militares especializados en búsqueda y rescate en catástrofes (que incluye binomios perro-guía) de la Armada Argentina; un equipo conjunto de sanidad militar para realizar clasificación y primera atención de heridos (Triage) en la zona afectada; y cuatro Brigadas USAR (Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano) dependientes de la Agencia Federal de Emergencias.

El equipo de personal especializado se integra de trinomios Perro/Guía/Auxiliar; binomios Perro/Guía; y especialistas en riesgo sísmico y estructuras colapsadas. A ellos se suman veterinarios, efectivos de apoyo general y un dron con operador. Desde el punto de vista de la asistencia sanitaria, el Equipo Médico Conjunto cuenta con ambulancia, jefe de equipo médico, médicos, enfermeros, auxiliares y conductor. El equipo se complementa además con operadores de máquinas viales.

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Fuente: Agencia DIB