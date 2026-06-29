Luna de fresa: qué la distingue y a qué hora podrá apreciarse en Argentina

Este lunes al anochecer, la Luna de Fresa será la protagonista absoluta del cielo: en su fase plena o de luna llena, aparecerá más alta de lo habitual en el hemisferio sur y el plenilunio alcanzará su punto máximo a las 20.56, hora argentina.

La particularidad de esta luna llena es que aparece luego del solsticio de junio, que en el hemisferio sur da inicio al invierno meteorológico, y en el norte al verano. Desde la astrología aseguran que esta luna puede sentirse muy emocional y se asocia con la dulzura, la abundancia y aquello que empieza a dar frutos. La lectura, claro está, es interpretada desde la latitud norte, en coincidencia con la llegada del período estival.

¿Por qué Luna de Fresa? La Luna de Fresa debe su nombre a la tradición de los pueblos indígenas de Norteamérica que la asociaban con la cosecha de fresas silvestres y se trata de una luna de recolección, de ver qué frutos dieron nuestro esfuerzo.

Otro nombre con el que es conocido este evento astronómico en Europa es Mead Moon o Honey Moon (Luna de Miel). De acuerdo a la NASA, algunos escritos sugieren que la razón de esta denominación se debe a que al finalizar el mes de junio es cuando la miel está madura y lista para ser cosechada de colmenas, lo que la convirtió en la Luna “más dulce”.

En esta oportunidad se da en el signo de Capricornio, el que la astronomía asocia a la disciplina, las metas y la responsabilidad. Fuente: Agencia DIB

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