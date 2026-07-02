Berazategui: buscan intensamente a una mujer de 79 años que salió con su perrita y no regresó

Victoria Modesta Aguirre fue vista por última vez el 19 de junio por la tarde en Berazategui.

La búsqueda de Victoria Modesta Aguirre, una mujer de 79 años desaparecida desde el viernes 19 junio en Berazategui, mantiene en vilo a familiares, amigos y vecinos, quienes impulsan una intensa campaña de difusión para intentar dar con su paradero. La mujer salió de su casa para pasear a Luna, su perrita de compañía, y nunca regresó.

"Vamos a estar alentando a nuestro país en un partido contra Messi, increíble"

Ezpeleta: mataron a una mujer delante de su hijo y se llevaron una bicicleta y dos celulares

Según informó la familia, Victoria fue vista por última vez el 19 de junio alrededor de las 16.30, cuando salió de su vivienda, en las calles 144 entre 4 y 5. La última persona que asegura haberla visto es una vecina del barrio. Desde entonces, no hubo nuevos reportes confirmados sobre su paradero ni contactos con sus familiares.

La denuncia por averiguación de paradero fue radicada durante la noche de ese mismo viernes y desde entonces se desplegó una búsqueda que involucra tanto a las autoridades como a familiares, vecinos y conocidos de la mujer , quienes recorren distintos puntos de la zona y difunden fotografías e información a través de redes sociales.

La preocupación crece debido a la vulnerabilidad de Victoria, ya que presenta un cuadro compatible con demencia senil, aunque no cuenta con un diagnóstico médico formal.

En tanto, al momento de salir de su casa, la mujer estaba con su perrita Luna, que tiene algunas complicaciones físicas por su edad, además de estar casi ciega.

La familia indicó que Victoria mantiene rutinas muy definidas y rara vez se aleja de las inmediaciones de su casa. Además, no hay antecedentes de episodios similares.

La mujer es conocida en el vecindario, ya que tranquila y muy sociable, por eso llama la atención que nadie más la haya visto, ya que pasaron muchos días desde su desaparición.

Datos y características

Victoria cumplió 79 años el pasado 15 de junio, apenas cuatro días antes de ser vista por última vez. Puede que se confunda cuando la nombren, ya que tiene un cuadro compatible con demencia senil o Alzheimer.

Es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,55 metros y tiene cabello castaño claro con raíces canosas. Al momento de salir de su vivienda vestía pantalón negro, una campera marrón y un saquito blanco.