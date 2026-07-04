Mundial 2026: Todos los cruces de octavos de final

A partir de los 16avos de final, el que ganó se queda y el que perdió se vuelve a casa. Es que el Mundial 2026 ya está en el período de definiciones. El martes 7, Argentina tiene un nuevo rival africano, Egipto, en la carrera por revalidar el título logrado en Qatar 2022.
Todos los partidos de octavos de final
Sólo quedan 16 equipos en el Mundial 2026. Entre ellos, la Argentina de Leo Messi.
x selección argentina
Los 16 equipos clasificados se enfrentarán en nuevo mata-mata. Entre las novedades es que el miércoles 8 será el primer día sin partidos desde que se inició el Mundial.
Sábado 4 de julio
14:00 Canadá vs Marruecos (en Houston)
18:00 Paraguay vs Francia (en Filadelfia)
Domingo 5 de julio
17:00 Brasil vs Noruega (en Nueva Jersey)
21:00 México vs Inglaterra (Ciudad de México)
Lunes 6 de julio
16:00 Portugal vs España (Dallas)
21:00 Estados Unidos vs Bélgica (Seattle)
Martes 7 de julio
13:00 Argentina vs Egipto (Atlanta)
16:00 Colombia vs Suiza (Vancouver)
En caso de superar a Egipto, el seleccionado argentino se enfrentará en cuartos de final con el vencedor de Colombia-Suiza.
Fuente: Agencia DIB