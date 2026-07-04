sábado 04 de julio de 2026
4 de julio de 2026 - 08:53

Mundial 2026: Todos los cruces de octavos de final

Desde este sábado hasta el martes 7 -con Argentina vs Egipto- se disputan los octavos de final. Y el miércoles será el primer día sin partidos del Mundial 2026.

Por Agencia DIB
Portugal vs España. Cristiano Ronaldo vs Lamine Yamal. El gran duelo de los octavos de final del Mundial 2026.

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Sólo quedan 16 equipos en el Mundial 2026. Entre ellos, la Argentina de Leo Messi.

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x selección argentina

A partir de los 16avos de final, el que ganó se queda y el que perdió se vuelve a casa. Es que el Mundial 2026 ya está en el período de definiciones. El martes 7, Argentina tiene un nuevo rival africano, Egipto, en la carrera por revalidar el título logrado en Qatar 2022.

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Todos los partidos de octavos de final

Sólo quedan 16 equipos en el Mundial 2026. Entre ellos, la Argentina de Leo Messi.

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Los 16 equipos clasificados se enfrentarán en nuevo mata-mata. Entre las novedades es que el miércoles 8 será el primer día sin partidos desde que se inició el Mundial.

Sábado 4 de julio

14:00 Canadá vs Marruecos (en Houston)

18:00 Paraguay vs Francia (en Filadelfia)

Domingo 5 de julio

17:00 Brasil vs Noruega (en Nueva Jersey)

21:00 México vs Inglaterra (Ciudad de México)

Lunes 6 de julio

16:00 Portugal vs España (Dallas)

21:00 Estados Unidos vs Bélgica (Seattle)

Martes 7 de julio

13:00 Argentina vs Egipto (Atlanta)

16:00 Colombia vs Suiza (Vancouver)

En caso de superar a Egipto, el seleccionado argentino se enfrentará en cuartos de final con el vencedor de Colombia-Suiza.

Fuente: Agencia DIB

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