La formación de Argentina para enfrentar a Cabo Verde, en el partido 100 de Scaloni

Este viernes, a las 19, Argentina busca su pase a octavos de final enfrentando a Cabo Verde, en el Hard Rock Stadium de Miami. No es un partido más para Lionel Scaloni, ya que cumple su encuentro número 100 como director técnico de la selección nacional.
El partido por los 16avos de final se puede a través de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium, DAZN y DSports.
Las formaciones de Argentina y Cabo Verde
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
El equipo titular de Cabo Verde.
x selección argentina
Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Talmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento. DT: Bubista.
El árbitro es el canadiense Drew Fischer.
100 veces Scaloni
Desde su debut como DT de Argentina hace casi ocho años -el 8 de septiembre de 2018, con un 3 a 0 ante Guatemala-, Lionel Scaloni sumó hasta esta tarde 99 partidos al frente de la selección.
Logró 72 triunfos, 18 empates y apenas 9 derrotas, con 206 goles a favor y 50 en contra. Y lo más importante, alcanzó dos Copas América (2021 y 2024), la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar, nada menos.
Fuente: Agencia DIB