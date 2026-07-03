La formación de Argentina para enfrentar a Cabo Verde, en el partido 100 de Scaloni

Este viernes, a las 19, Argentina busca su pase a octavos de final enfrentando a Cabo Verde, en el Hard Rock Stadium de Miami. No es un partido más para Lionel Scaloni , ya que cumple su encuentro número 100 como director técnico de la selección nacional.

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El partido por los 16avos de final se puede a través de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium, DAZN y DSports.

El árbitro es el canadiense Drew Fischer.

100 veces Scaloni

Scaloni x 100 x selección argentina

Desde su debut como DT de Argentina hace casi ocho años -el 8 de septiembre de 2018, con un 3 a 0 ante Guatemala-, Lionel Scaloni sumó hasta esta tarde 99 partidos al frente de la selección.

Logró 72 triunfos, 18 empates y apenas 9 derrotas, con 206 goles a favor y 50 en contra. Y lo más importante, alcanzó dos Copas América (2021 y 2024), la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar, nada menos.

Fuente: Agencia DIB