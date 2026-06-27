sábado 27 de junio de 2026
27 de junio de 2026 - 08:48

Mundial 2026: Cabo Verde, el impensado rival de Argentina en los 16avos de final

La clasificación de Cabo Verde a la segunda ronda es una de las sorpresas del Mundial 2026. El viernes 3 de julio, a las 19, enfrentará a Argentina en Miami.

Por Agencia DIB
La selección de Cabo Verde está invicta en el Mundial 2026.

La selección de Cabo Verde está invicta en el Mundial 2026.

Con tres empates en los tres partidos ante España, Uruguay y Arabia Saudita, la selección de Cabo Verde cerró una fase de grupos histórica y clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026 en los que será el rival de Argentina.

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El empate sin goles frente a Arabia Saudita permitió el pase a la segunda ronda de Cabo Verde, en su primera participación en un Mundial. El equipo africano y la selección argentina se enfrentarán el viernes 3 de julio a las 19 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami.

Será el primer enfrentamiento en la historia entre Argentina (en la punta del ranking de la FIFA) y Cabo Verde, en el puesto 64 de ese escalafón.

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