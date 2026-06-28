Mundial 2026: en la efectividad de sus directores técnicos, Argentina también en la punta

No sólo los futbolistas de Argentina brillan en el Mundial 2026, también lo hacen los directores técnicos. Seis entrenadores iniciaron la competencia y cinco pasaron a 16avos de final. En tanto Francia, con seis DT nacidos en su país, solo clasificó a tres a la segunda fase.
Los directores técnicos de Argentina
- Liones Scaloni (selección nacional)
- Mauricio Pochettino (Estados Unidos)
- Néstor Lorenzo (Colombia)
- Sebastián Beccacece (Ecuador)
- Gustavo Alfaro (Paraguay)
El único que no logró pasar a 16avos fue Marcelo Bielsa, con la selección uruguaya.
Segundo, Francia
Los entrenadores franceses en el Mundial también son seis pero sólo tres lograron pasar de ronda.
- Didier Deschamps (Francia)
- Rudi García (Bélgica)
- Sébastien Desabre (Congo)
Quedaron eliminados Sabri Lamouchi (Túnez), Sébastien Migné (Haití) y Emerse Faé (Costa de Marfil).