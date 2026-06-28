domingo 28 de junio de 2026
28 de junio de 2026 - 11:10

Mundial 2026: en la efectividad de sus directores técnicos, Argentina también en la punta

Los directores técnicos nacidos en Argentina son mayoría en el Mundial 2026. Y de los seis que comenzaron, cinco pasaron a la segunda fase.

Por Agencia DIB
Scaloni, con el 100% de efectividad en el Mundial 2026.

Scaloni, con el 100% de efectividad en el Mundial 2026.

No sólo los futbolistas de Argentina brillan en el Mundial 2026, también lo hacen los directores técnicos. Seis entrenadores iniciaron la competencia y cinco pasaron a 16avos de final. En tanto Francia, con seis DT nacidos en su país, solo clasificó a tres a la segunda fase.

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Los directores técnicos de Argentina

  • Liones Scaloni (selección nacional)
  • Mauricio Pochettino (Estados Unidos)
  • Néstor Lorenzo (Colombia)
  • Sebastián Beccacece (Ecuador)
  • Gustavo Alfaro (Paraguay)

El único que no logró pasar a 16avos fue Marcelo Bielsa, con la selección uruguaya.

Segundo, Francia

Los entrenadores franceses en el Mundial también son seis pero sólo tres lograron pasar de ronda.

  • Didier Deschamps (Francia)
  • Rudi García (Bélgica)
  • Sébastien Desabre (Congo)

Quedaron eliminados Sabri Lamouchi (Túnez), Sébastien Migné (Haití) y Emerse Faé (Costa de Marfil).

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