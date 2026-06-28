domingo 28 de junio de 2026
28 de junio de 2026 - 10:40

Mundial 2026: Argentina venció 3 a 1 a Jordania con un nuevo récord de Messi

Los goles de la selección los hicieron Gio Lo Celso, Lautaro Martínez y Leo Messi, que es el primer futbolista en marcar en siete partidos consecutivos en un Mundial. El viernes 3 de julio Argentina se enfrenta a Cabo Verde.

Por Agencia DIB
El capitán de Argentina sigue haciendo historia.

El capitán de Argentina sigue haciendo historia.

X selección argentina

En el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026, Argentina venció a Jordania por 3 a 1 y ahora ya se enfoca en el partido de 16avos de final ante Cabo Verde, programado para el viernes 3 de julio a las 19, en la ciudad de Miami.

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La selección nacional formó en Dallas con un equipo alternativo, y si bien no mostró la contundencia de los partidos anteriores, alcanzó un cómodo triunfo con goles de Gio Lo Celso, Lautaro Martínez (de penal) y Lionel Messi, de tiro libre.

Messi sigue haciendo historia

Con este tanto, el capitán argentino alcanzó un nuevo récord: el primer futbolista en la historia en anotar goles en siete partidos mundialistas consecutivos, los últimos 4 de Qatar 2022 y los tres del actual.

Además, Messi encabeza la tabla de goleadores del Mundial 2026 con 6 tantos, seguido con cuatro por otras cuatro estrellas indiscutidas: Kylian Mbappé, Erling Haalnd, Vinicius Jr y Ousmane Dembélé.

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