Consejo del Salado: reclamos, gestiones y una reunión urgente por el avance de las inundaciones

El Consejo del Salado reclaman reactivar obras clave

El Consejo Asesor del Plan Maestro del Salado se convocó de urgencia este domingo ante el agravamiento de la situación hídrica por el avance de las inundaciones en varios distritos bonaerenses. Las intensas lluvias del fin de semana y la paralización de obras en la cuenca encendieron las alarmas en toda la región.

El encuentro tuvo lugar esta tarde bajo modalidad virtual, vía Zoom, con la participación de representantes de CONINAGRO, la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria, la Unión Industrial Argentina y CARBAP.

La intención es iniciar una serie de reclamos por la reactivación de las obras en el Tramo IV.2, paralizadas entre Ernestina (partido de 25 de Mayo) y el puente de la ruta nacional 205, a la altura de Roque Pérez y Lobos. El Consejo analizó elevar notas o solicitar audiencias con el ministro de Economía, Luis Caputo, el secretario de Coordinación de Infraestructura, Martín Maccarone, y el subsecretario de Recursos Hídricos, Bartolomé Heredia.

También se puso sobre la mesa la organización de una recorrida por distintas localidades de la Cuenca del Salado, con reuniones abiertas a las comunidades y apoyo de entidades rurales. Además, se prevé realizar un relevamiento de las situaciones distritales más críticas para elevar a la Dirección Provincial de Hidráulica, con el objetivo de pedir asistencia técnica y apoyo inmediato frente al impacto de las inundaciones.

Según señalaron desde el Consejo, la meta es coordinar respuestas rápidas frente a lo que definieron como "una situación acuciante", en una zona compuesta por más de treinta distritos bonaerenses —entre ellos Azul, Saladillo, Roque Pérez, Chascomús, Dolores, General Belgrano y Olavarría— que integran la denominada Zona Deprimida del Salado, donde los terrenos bajos y la escasa pendiente agravan el impacto de las inundaciones recurrentes.

