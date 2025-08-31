domingo 31 de agosto de 2025
31 de agosto de 2025 - 19:19

Consejo del Salado: reclamos, gestiones y una reunión urgente por el avance de las inundaciones

El Consejo del Salado se reunió de urgencia por la emergencia hídrica. Reclaman reactivar obras clave y piden asistencia en distritos críticos.

El Consejo del Salado reclaman reactivar obras clave

El Consejo del Salado reclaman reactivar obras clave

El Consejo Asesor del Plan Maestro del Salado se convocó de urgencia este domingo ante el agravamiento de la situación hídrica por el avance de las inundaciones en varios distritos bonaerenses. Las intensas lluvias del fin de semana y la paralización de obras en la cuenca encendieron las alarmas en toda la región.

Más noticias
Fin de semana pasado por agua en gran parte de la provincia de Buenos Aires.

Alertas por tormentas, lluvias y vientos para gran parte de la provincia
Micro varado en la ruta 5.

Santa Rosa: un micro quedó varado en una zanja de la ruta 5

El encuentro tuvo lugar esta tarde bajo modalidad virtual, vía Zoom, con la participación de representantes de CONINAGRO, la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria, la Unión Industrial Argentina y CARBAP.

La intención es iniciar una serie de reclamos por la reactivación de las obras en el Tramo IV.2, paralizadas entre Ernestina (partido de 25 de Mayo) y el puente de la ruta nacional 205, a la altura de Roque Pérez y Lobos. El Consejo analizó elevar notas o solicitar audiencias con el ministro de Economía, Luis Caputo, el secretario de Coordinación de Infraestructura, Martín Maccarone, y el subsecretario de Recursos Hídricos, Bartolomé Heredia.

También se puso sobre la mesa la organización de una recorrida por distintas localidades de la Cuenca del Salado, con reuniones abiertas a las comunidades y apoyo de entidades rurales. Además, se prevé realizar un relevamiento de las situaciones distritales más críticas para elevar a la Dirección Provincial de Hidráulica, con el objetivo de pedir asistencia técnica y apoyo inmediato frente al impacto de las inundaciones.

Según señalaron desde el Consejo, la meta es coordinar respuestas rápidas frente a lo que definieron como "una situación acuciante", en una zona compuesta por más de treinta distritos bonaerenses —entre ellos Azul, Saladillo, Roque Pérez, Chascomús, Dolores, General Belgrano y Olavarría— que integran la denominada Zona Deprimida del Salado, donde los terrenos bajos y la escasa pendiente agravan el impacto de las inundaciones recurrentes.

Temas
Ver más

Alertas por tormentas, lluvias y vientos para gran parte de la provincia

Santa Rosa: un micro quedó varado en una zanja de la ruta 5

Comienza la veda de pesca del pejerrey: va desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre

Un reintegro con sabor a poco para jubilados en supermercados

Eduardo Kovalivker, del glamour esteño entre Ferraris y poemas al escándalo de las coimas

Piden que se investigue a la ANMAT por el caso del fentanilo contaminado

Un policía mató a un hombre que intentó robarle el arma en el barrio porteño de La Boca

Manjares bonaerenses: Los ravioles verdes fritos de Miramar

La tormenta de Santa Rosa llega con lluvias intensas y preocupa el impacto en regiones ya anegadas

Mar del Plata: detuvieron a un hombre por trata, quien tatuaba el cuerpo de las víctimas a la fuerza

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Micro varado en la ruta 5.

Santa Rosa: un micro quedó varado en una zanja de la ruta 5

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Cristina se fotografió con el Indio Solari y envió un mensaje a la militancia en Mar del Plata

La voz de Cristina reapareció en Mar del Plata: "A Milei su plan no le cierra"