lunes 25 de agosto de 2025
25 de agosto de 2025 - 18:14

Carbap: situación crítica por las inundaciones en el centro de la provincia

Según la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, la superficie afectada creció en la última semana entre un 30% y un 40%.

Por Agencia DIB
Un camino rural bonaerense bajo agua.&nbsp;

Un camino rural bonaerense bajo agua. 

Las precipitaciones ocurridas la semana pasada en gran parte de la provincia de Buenos Aires, y en particular en la zona más afectada por las inundaciones (Bolívar, 25 de Mayo, Carlos Casares, Hipólito Yrigoyen y 9 de Julio, a los que ahora se suman Pehuajó, Lincoln, Viamonte y otros), que recibieron entre 80 y 100 milímetros adicionales, agravaron de manera dramática un escenario que ya estaba colapsado, de acuerdo con un informe de Carbap.

Leé Además
Banco Provincia de Buenos Aires.

Banco Provincia y Provincia NET lanzaron el Concurso de Innovación Financiera
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, en conferencia de prensa. (Captura de video)

La Provincia apura el Presupuesto para presentarlo antes de fin de mes

Según la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, la superficie afectada en estos distritos creció en la última semana (18 al 20 de agosto) entre un 30% y un 40% respecto de la situación registrada apenas diez días atrás. “Se trata de un panorama que hacía muchísimos años no se veía en la provincia. Esta realidad pone de manifiesto la necesidad de una acción inmediata por parte de las autoridades provinciales y nacionales, a fin de poner a disposición de los productores y municipios herramientas que permitan paliar el impacto”.

Informe Carbap

La entidad del agro planteó que, en primer lugar, se requieren medidas urgentes de asistencia a los productores, ya que en muchos casos no tienen posibilidad de sacar la producción de los campos. Es indispensable que se habilite financiamiento específico, con tasas diferenciadas y razonables, ya que las actuales resultan absolutamente inviables en este contexto. Asimismo, dice Carbap, resulta imprescindible la puesta a disposición de maquinarias (camiones, palas, retroexcavadoras) para ayudar a recomponer caminos y limpiar canales.

También, debe disponerse un alivio fiscal inmediato, tanto desde ARCA (ex AFIP) como de ARBA y de los municipios, mediante la postergación o suspensión de pagos de impuestos nacionales, provinciales y tasas rurales. La situación es crítica y no se puede esperar a la burocracia que implica la puesta en marcha de las leyes de emergencia agropecuaria, tanto nacional como provincial. (DIB) GML

Temas
Seguí leyendo

Banco Provincia y Provincia NET lanzaron el Concurso de Innovación Financiera

La Provincia apura el Presupuesto para presentarlo antes de fin de mes

ARBA: nuevo régimen para evitar la acumulación de saldos a favor y liberar capital de trabajo

El kiwi también es bonaerense

Veinte años de cepo: la UBA muestra el mapa oculto que achicó a la Argentina

Plazo fijo para arriba: cuánto pagan los principales bancos del país

Kicillof lanza medidas para bajar la tasa a PyMES y se muestra como la contracara de la dupla Milei-Caputo

La provincia de Buenos Aires concentró el 33,5% de las ventas en supermercados

Finvoi, una plataforma que busca simplificar el acceso al financiamiento empresarial

El Banco Provincia usa IA para medir la actividad económica: dio -0,4%

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, en conferencia de prensa. (Captura de video)

La Provincia apura el Presupuesto para presentarlo antes de fin de mes

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El presidente Javier Milei en Junín.

Milei en Junín: sin menciones de las coimas y un furcio que armó lío

Por  Agencia DIB