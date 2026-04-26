Washington: intento de atentado contra Donald Trump

Este domingo, el presidente Donald Trump dijo que "el tirador es un loco":

Un hombre de 31 años fue detenido en la noche del sábado en Washington acusado del intento de atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante la gala anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

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El episodio ocurrió pocos antes del inicio de la velada, cuando el Presidente se encontraba sentado en el estrado del Hotel Washington Hilton, situado cerca de la Casa Blanca.

Tras escucharse un sonido que pareció ser un disparo, agentes del Servicio Secreto ingresaron al salón con sus armas desenfundadas para evacuar a Trump y quiénes lo acompañaban fuera del salón. Entre ellos estaban la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio; el director del FBI, Kash Patel. Según los periodistas presentes, un agente gritó “¡Disparos!” durante la confusión inicial.

El detenido es Cole Allen, un maestro oriundo de California , quien fue reducido por agentes del Servicio Secreto antes de lograr ingresar al salón principal donde se desarrollaba el evento. Según informaron fuentes oficiales, el sospechoso irrumpió corriendo en el lobby del hotel que albergaba la cena, lo que generó una inmediata reacción de los agentes encargados de la custodia. Afortunadamente no hubo heridos aunque la Gala, como es lógico, fue suspendida.

Trump: “El tirador era un loco”

atentado sospechoso rs Cole Allen, el maestro detenido. NA

Este domingo el presidente Trump aseguró que el tirador, Cole Allen, "estaba muy lejos" de alcanzar su posición y que el perímetro de seguridad del salón principal nunca fue vulnerado, informó NA.

Según el relato oficial, Allen intentó traspasar los controles de acceso al gran salón, pero fue neutralizado antes. Trump dio detalles de la evacuación del hotel Washington Hilton luego de que el maestro armado con un rifle fuera interceptado por las fuerzas de seguridad. "Podría haber sido el ruido de una bandeja o de una bala", graficó Trump al describir la confusión inicial que se vivió entre los invitados.

Trump definió al atacante un "loco" y sugirió que podría tratarse de un "lobo solitario" que actuó sin apoyo logístico externo.

Mientras el FBI continúa investigando a los testigos y analizando las fotos del detenido, el Presidente ratificó que el incidente no afectará su agenda política, pese a reconocer que el estruendo se escuchó claramente desde su mesa.

Fuente: Agencia DIB