Washington: Milei fue elogiado por Trump en el debut del Consejo de la Paz

La foto de familia del Consejo de la Paz, con Donald Trump en el centro y Milei en primera fila.

En un viaje express, el presidente de la Nación, Javier Milei , fue uno de los pocos mandatarios que participaron en la ciudad de Washington de la sesión inaugural del Consejo de la Paz , una organización que impulsa el mandatario norteamericano Donald Trump .

La intención del presidente de los Estados Unidos es minimizar la influencia de la ONU en conflictos internacionales, como la situación en la Franja de Gaza . Milei viajó a Washington con una comitiva reducida, entre ellos, el canciller Pablo Quirno.

La reunión tuvo lugar en el recientemente rebautizado Instituto de Paz Donald J. Trump y contó con la presencia de delegaciones de más de 40 países. Además del anfitrión, los mandatarios presentes en Washington fueron Javier Milei, el húngaro Viktor Orban, Santiago Peña (Paraguay), Prabowo Subianto (Indonesia), Hun Manet (Camboya) y To Lam (Vietnam).

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu , envió a su ministro de Exteriores, Gideon Saar. En tanto México, Rumania, Italia y República Checa participaron como observadores, al igual que la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica. También estuvo presente Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Trump, Milei y la Franja de Gaza

Durante el encuentro, Donald Trump afirmó: "Tengo muy buenos antecedentes de apoyar candidatos en mi país. Ahora también apoyo líderes extranjeros. Apoyé a Orban y a este caballero Milei, que estaba un poco detrás en las encuestas, pero terminó ganando en forma aplastante".

En cuanto al Consejo de la Paz, el mandatario norteamericano anunció que su país aportará 10.000 millones de dólares al fondo de reconstrucción de Gaza y que otros países como Kazajistan, Azerbaijan, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistán y Kuwait donarían una cifra similar.

Los países que apoyan el Consejo de la Paz

Al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte de la Junta. Entre los 26 países fundadores, según publicó la cuenta oficial de la entidad en X, se incluyen Israel, Argentina, El Salvador, Paraguay, Arabia Saudita y Egipto. Otras naciones, como Francia,

El regreso de Milei

Luego del evento, el mandatario argentino se trasladará hacia un lugar de alojamiento y, posteriormente, hacia la Base Aérea Andrews, en donde permanecerá algunas horas sin actividad confirmada. En ese lapso seguramente seguirá el desarrollo del debate por la reforma laboral y el paro de la CGT.

Se estima que el Presidente estará de regreso en Buenos Aires el viernes por la mañana.

