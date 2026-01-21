miércoles 21 de enero de 2026
21 de enero de 2026 - 20:03

"Violación de los deberes de funcionario público": excombatientes denuncian penalmente a Javier Milei

El Cecim La Plata denuncia un "plan sistemático de entrega de nuestras Malvinas, Islas del Atlántico Sur y espacios marítimos circundantes".

Por Agencia DIB
El Centro de Excombatientes Islas Malvinas (Cecim) La Plata﻿ denunció a Javier Milei.

El Centro de Excombatientes Islas Malvinas (Cecim) La Plata formalizó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, acusándolo de "violación de los deberes de funcionario público". La presentación, encabezada por el presidente de la entidad, Rodolfo Carrizo, y el secretario de Derechos Humanos, Ernesto Alonso, sostiene que el mandatario está ejecutando un "plan sistemático de entrega de nuestras Malvinas, Islas del Atlántico Sur y espacios marítimos circundantes".

“DENUNCIAMOS PENALMENTE A MILEI por violación de los deberes de Funcionario Público, ante los dichos expresados a un medio británico. Milei manifestó que recuperaríamos el territorio usurpado por Gran Bretaña ‘cuando los isleños así lo deseen’”, comienza el texto dado a conocer esta tarde.

“Después de haber emplazado al Presidente mediante Carta Documento para que se rectifique, ante el silencio y no haber contestado la intimación, finalmente el CECIM LA PLATA presentó este miércoles 21 de enero ante la Justicia Federal una denuncia penal que recayó en el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 12, a cargo del doctor Julián Ercolini”. De acuerdo con el Cecim, la denuncia es “por la presunta comisión del delito de violación de los deberes de funcionario público”.

Las declaraciones de Javier Milei

Según recuerda el Centro de Excombatientes, el 29 de diciembre del año pasado, el medio británico The Telegraph se hizo eco de declaraciones del presidente Milei, a quien entrevistaron. “Para el señor Milei las negociaciones sobre este delicado asunto van de la mano con su postura sobre las Islas Malvinas. Tras años de amenazas bajo gobiernos anteriores, afirma que el territorio solo debería regresar a Argentina mediante negociación y cuando los isleños así lo deseen”.

Para los excombatientes, estas afirmaciones constituyen una vulneración flagrante de la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional, la cual ratifica la "legítima e imprescriptible soberanía" sobre los territorios insulares y establece su recuperación como un "objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino". El Cecim argumenta que las manifestaciones de Milei no son meras opiniones, sino actos de gobierno con consecuencias jurídicas internacionales que debilitan la posición argentina.

La denuncia advierte sobre la aplicación de la doctrina de los actos propios (estoppel) en el derecho internacional, señalando que "cuando el Poder Ejecutivo emite declaraciones públicas (...) sin reafirmar el reclamo de soberanía, está sentando precedente" que podría ser utilizado por el Reino Unido para alegar aquiescencia o consentimiento tácito. Además, recordaron un discurso previo del mandatario del 2 de abril de 2025, en el que expresó: "Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies (...) a punto tal que ellos prefieran ser argentinos".

Fuente: Agencia DIB

