jueves 18 de junio de 2026
18 de junio de 2026 - 08:08

Verónica Magario tuvo que ceder, y el Senado sesionará tras meses de parálisis

Será el miércoles que viene y se da en medio de una fuerte interna peronistas. Será la primera sesión ordinaria del año.

Por Agencia DIB
La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario.
La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario.

Luego de tres meses de no entrar al recinto y sin sesiones ordinarias en lo que va del año, la vicegobernadora y presidenta del Senado, Verónica Magario, convocó finalmente a la Cámara alta para que sesione el miércoles 24 de junio a las 13 horas. Lo hizo en medio de fuertes internas y denuncias de parálisis del cuerpo.

Más noticias
Legisladores bonaerenses expresaron preocupación por los cortes de gas en estaciones de servicio y en industrias de la provincia de Buenos Aires.

Legisladores bonaerenses alertan por los cortes de gas en estaciones de servicio e industrias
El diputado Francisco Adorni y su hermano Manuel, Jefe de Gabinete. 

La Justicia pidió la indagatoria de Francisco Adorni por declaraciones juradas falsas

La actividad quedó paralizada durante todo 2026, fundamentalmente por la interna que atraviesa al peronismo, con el debate por las autoridades del cuerpo y de las comisiones como punto de mayor tensión.

La única sesión que tuvo lugar en el Senado este año fue una especial en conmemoración de los cincuenta años del golpe militar que dio inicio a la dictadura cívico-militar que se extendió entre 1976 y 1983. Esa fue el 26 de marzo y contó con la presencia de un senador conectado a través de plataforma virtual, 34 legisladores sentados en el recinto ubicado en La Plata y once ausentes.

Pero en rigor, la vicegobernadora no convoca a una sesión ordinaria desde el 2 de octubre de 2025, cuando el Senado aprobó la emergencia para Bahía Blanca como respuesta a los temporales que azotaron a la ciudad del sur provincial.

Distintos sectores venían atribuyendo la falta de actividad a la disputa interna del oficialismo que tiene al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), alineado con el gobernador Axel Kicillof, y a La Cámpora como principales sectores enfrentados.

En este sentido, el Frente Renovador se plantó contra la parálisis y a través de Malena Gaqlmarini planteó su posición hace pocas horas: “A mí me parece una vergüenza que no sesionemos. Mientras que el jefe del bloque peronista, Sergio Berni, calificó la parálisis legislativa como un “papelón”.

En este contexto, la falta de acuerdos entre los sectores del peronismo trabó durante meses la conformación de autoridades y el funcionamiento de las comisiones, elementos necesarios para habilitar la actividad parlamentaria. Pero sin sesiones, tampoco hubo reuniones de comisiones y cientos de proyectos quedaron cajoneados hasta el momento.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Legisladores bonaerenses alertan por los cortes de gas en estaciones de servicio e industrias

La Justicia pidió la indagatoria de Francisco Adorni por declaraciones juradas falsas

Senado: Valenzuela asumió en una comisión clave en un trámite parlamentario que generó roces

El Gobierno celebra los números de las cosechas de trigo, girasol y cebada

Inquietud gremial porque este mes no habrá aumento salarial y provincia aún no llama a retomar la negociación

Definieron el cronograma: ¿cuándo cobran el aguinaldo los jubilados bonaerenses?

Kicillof no irá el sábado al "banderazo" por Cristina Libre, pero el MDF convocará y su dirigencia estará presente

Fuerzas Armadas: el Gobierno nacional pagará un plus por formación académica

El massismo presiona a Magario para que active las sesiones en el Senado

Colegios: un gremio docente convocó a un paro provincial para este jueves

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El diputado Francisco Adorni y su hermano Manuel, Jefe de Gabinete. 

La Justicia pidió la indagatoria de Francisco Adorni por declaraciones juradas falsas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Legisladores bonaerenses expresaron preocupación por los cortes de gas en estaciones de servicio y en industrias de la provincia de Buenos Aires.

Legisladores bonaerenses alertan por los cortes de gas en estaciones de servicio e industrias