El massismo presiona a Magario para que active las sesiones en el Senado

El Frente Renovador se plantó contra la parálisis en el Senado bonaerense, que no realizó una sola sesión en lo que va del año, con un planteo abierto a la vicegobernadora Verónica Magario, que además incluyó una queja por el modo en que se distribuye el poder interno en la cámara Alta.

La encargada de realiza el reclamo fue la senadora Malena Galmarini, que aprovechó la primera reunión del año de la Comisión de Reforma Política, que preside, para activarlo. “ A mí me parece una vergüenza que no sesionemos “, aseguró. Y agregó: “Hace siete meses que estamos así. Estoy así desde diciembre . Me pone muy incómoda ”, dijo la senadora tras el encuentro.

Se trata de un reclamo que llega desde la cumbre del FR: Galmarini es parte de la mesa chica de donde se definen las líneas de acción política del massismo , donde comparte influencia con su esposo, Sergio Massa. En la legislatura hay varios actores de peso, como el diputado Rubén Eslaiman, a los que ahora se suma la senadora, con un planteo en un tema medular.

Galmarini accedió a la presidencia de Reforma Política luego de meses de tensión al interior del oficialismo , donde el FR y el camporismo se enfrentaron con el kicillofismo por el control de resortes clave del poder, como la presidencia de las principales comisiones y de sillones de comando de la propia Cámara.

La pulseada se cerró para las comisiones y también para la presidencia del Bloque, que ejerce Sergio Berni, también en tensión con Magario. Pero sigue abierta la designación de una vicepresidencia segunda, por la que pugnaba la propia Galmarini con la kicillofista Ayelén Durán, aunque ella hoy lo relativizó. “No pedimos nada”, dijo Galmarini.

La senadora del Frente Renovador fue sin embargo clara en su crítica en como se desarrolla esta última negociación. “La verdad que hice todo lo que pude para acercar posiciones y te diría que me rendí”, dijo Galmarini. Lanzó además una estocada política de fondo: “Lo que sí vi es que se cumplen poco los acuerdos en general en esta Cámara“, afirmó.

Galmarini aclaró enseguida que se refería “los acuerdos en general”, que hablaba de las relaciones entre las tribus peronistas pero también con la oposición. Sin embargo, el principal conflicto en el Senado, el que aún se libra por el poder interno y el que impide sesionar, es entre el FR, La Cámpora y Movimiento Derecho al Futuro.

La senadora, además, hizo un gesto acerca de la agenda: llegó a la reunión de comisión con todos los proyectos de reforma que tienen estado parlamentario impresos y se los distribuyó a los senadores participantes. Fue una manera de marcar la voluntad de acelerar discusiones en temas como Boleta Única Papel o eliminación de las PASO.

Fuente: Agencia DIB.