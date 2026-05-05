Una entidad pública solventó los viáticos y la estadía de Kicillof en España, y él se pagó el pasaje

Axel Kicillof se reunió con el presidente brasileño Lula da Silva en España. Gobernación

El reciente viaje del gobernador bonaerense Axel Kicillof a España, acompañado por una reducida comitiva de funcionarios, fueron solventados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en materia de viáticos y estadía, mientras que ellos se habría pagado los pasajes

La delegación estuvo integrada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, la asesora en Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini, y la ministra Jesica Rey, además de personal de custodia. En total fueron siete los integrantes que participaron de la gira, si se comptan también a miembros del equipo de custodia. que incluyó escalas en Madrid y Barcelona.

Desarrollo regional El dato que publica Clarín, en base a fuentes oficiales, afirma que los gastos de viáticos y alojamiento de la comitiva fueron cubiertos por el CFI, mientras que los funcionarios políticos se habrían pagado sus paajes aéreos de manera particular.

El CFI, un organismo público interestartal creeado en 1959, está financiado por las provincias a partir de recursos de coparticipación. Tiene como misión promover el desarrollo regional. Conducido por Ignacio Lamothe, el organismo es clave en el financiamiento de iniciativas provinciales, pero su utilización en misiones internacionales reaviva el debate sobre los límites entre gestión institucional y actividad política.

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