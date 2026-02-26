Quini 6: marzo arranca con un pozo de $10.300 millones

El domingo próximo, el Quini 6 trae un pozo extraordinario.

El domingo 1 de marzo se reaviva la ilusión de miles de argentinos: el Quini 6 llega con un pozo estimado increíble de 10.300 millones de pesos. De manera excepcional, el sorteo se realizará a las 20 horas, para evitar la superposición con el mensaje presidencial desde el Congreso de la Nación.

Salió La Segunda y La Revancha del Quini 6 Este miércoles 25, más de $2.780 millones se repartieron entre Córdoba, Catamarca y Santa Fe. En el Sorteo N.º 3351, tres apostadores acertaron los seis números y se repartieron el pozo.

En la modalidad La Segunda, dos apuestas lograron los seis aciertos y se quedaron con un pozo conjunto de más de $2.179.900.000, tras acertar los números 02 – 07 – 09 – 17 – 21 – 27. Las jugadas ganadoras se registraron en Pueblo Italiano (provincia de Córdoba) y Andalgalá (provincia de Catamarca).

Por su parte, en la modalidad La Revancha, un apostador se llevó $600 millones al acertar los números 03 – 05 – 14 – 18 – 20 – 24. La boleta ganadora se realizó en Rosario, provincia de Santa Fe.

Cada ganador confirma lo que miles sienten cuando juegan: no se trata solo de números, sino de la posibilidad concreta de transformar la vida. Por eso el Quini 6 sostiene su lugar: premios que salen, historias que empiezan y un país entero que, dos veces por semana, se permite imaginar un después. Fuente Agencia Dib

