"Cuadernos": la fiscalía responde planteos presentados por las defensas de 68 imputados

En la causa "Cuadernos" es juzgada la expresidenta Cristina Fernández, 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios.

La fiscal general Fabiana León contestará mañana jueves los planteos de las defensas que representan a 68 de las personas imputadas en la denominada causa “Cuadernos”. La audiencia se desarrollará desde las 9 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N° 7 y se transmitirá a través del canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación.

Según recuerda el sitio del Ministerio Público Fiscal, en el juicio que comenzó en noviembre se juzga a la expresidenta Cristina Fernández, 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios. Están acusados de liderar, organizar o conformar -de acuerdo con cada caso- una asociación ilícita que entre 2003 y 2015 recaudó dinero de distintas empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficiarlos con la adjudicación de contratos estatales. Esas maniobras fueron investigadas por el fiscal Carlos Stornelli en las causas “Cuadernos”, “La Camarita”, “Corredores Viales” y “Trenes”.

De acuerdo con la web “Fiscales”, en la audiencia de mañana la fiscalía expondrá ante el TOCF N°7 (integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli) y responderá las cuestiones preliminares planteadas por 55 defensas que representan a 68 de las personas imputadas. La intervención estará orientada a contestar en forma integral esos planteos, conforme las reglas del Código Procesal Penal de la Nación y la jurisprudencia aplicable, con el objeto de garantizar la continuidad del debate y su normal desarrollo.

Causa “Cuadernos” Desde la reanudación del debate, tras la feria judicial, se destinaron cinco audiencias en las cuales las defensas objetaron, entre otros aspectos, la legitimidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) para intervenir en el proceso, la constitucionalidad y aplicación del régimen del imputado colaborador previsto en la Ley N°27.304 y postularon la nulidad de distintos actos procesales, a fin de obtener el sobreseimiento de sus asistidos.

