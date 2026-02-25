Los empresarios ante los cierres de fábricas: entre el lamento, el mea culpa y el apoyo a Milei

Dos importantes empresarios se pronunciaron hoy sobre la coyuntura difícil que atraviesan sectores fabriles y comerciales, que experimentan cierres de plantas y despidos: mientras Roberto Sánchez, el CEO de Neumen, comercializadora de neumáticos, admitió que estaban “robando” con los precios, Mario Grinman, el titular de la cámara de Comercio, dijo que varios de sus colegas “van a quedar en el camino”. Ambos, sin embargo, apoyaron el plan económico de Javier Milei.

“ Soy el primero en reconocerlo: estaban robando las multinacionales, los empresarios teníamos un mercado que no era real ”, dijo Sánchez en una entrevista con el canal de streaming. Se refería al precio de los neumáticos y al contexto del cierre de FATE, la principal fábrica nacional dedicada a ese rubro, impactada por la caída de las ventas y por la avalancha de productos chinos que inundaron el mercado a partir de la liberalización de las importaciones dispuesta por el gobierno nacional para acotar los precios.

El propio presidente Javier Milei reaccionó ante estas declaraciones, que están el línea con la mirada de su gobierno sobre el tema: “Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien”, escribió el mandatario en su cuenta acompañando al video del streaming de Méndez. Fue una referencia directa a quienes sostienen la necesidad de políticas de protección industrial -por caso con aranceles o subsidios- para morigerar el impacto de la apertura.

Méndez -que no produce neumáticos como FATE sino que los comercializa , además de dar servicios a los automovilistas- dijo que en el fondo le parece bien “lo que dice (el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico) Sturzenegger de obligar a las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal, de alrededor de un 20%" cuando estaban "remarcando con un 60% o 70%”. Es decir, apoyó la política económica más allá del costo puntual en empresas perdidas y puestos de trabajo caídos.

La postura de Grinman

Grinman, que une a su condición de empresario el rol de representación sectorial porque preside la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, fue más directo aún: "Nosotros somos conscientes, es duro reconocerlo, que algunos vamos a quedar en el camino, pero si ese es el precio que hay que pagar para que nuestros nietos, nuestros hijos, tengan una Argentina normal, un país que progrese con futuro, yo creo que vale la pena”, dijo en declaraciones radiales.

"Los precios están estables. Y es cierto, el consumo ha mermado, pero las expectativas, de a poquito, sabemos que esto va a funcionar", agregó.

Grinman formuló estas declaraciones luego de la reunión que ayer mantuvieron representantes del Grupo de los 6 (G6), integrado por la Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina, con el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y el secretario de Comunicación, Javier Lanari, en la que expresaron apoyo a la reforma laboral y formularon un pedido de baja de cargas impositivas.

Fuente: Agencia DIB.