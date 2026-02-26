jueves 26 de febrero de 2026
26 de febrero de 2026 - 17:17

El Senado ratificó el acuerdo Mercosur-Unión Europea por una amplia mayoría

La votación terminó 69 votos a favor y tres en contra. El gobierno celebró y aseguró que las exportaciones argentinas crecerán hasa 115% en diez años.

La Senadora Patricia Bullrich y el canciller Pablo Quirno, hoy en el Senado.&nbsp;

La Senadora Patricia Bullrich y el canciller Pablo Quirno, hoy en el Senado. 

Por amplio consenso, el Senado convalidó el acuerdo UE-Mercosur y le imprimió la ratificación legislativa necesaria para su entrada en vigor. El oficialismo reunió el aval de sus aliados así como de una porción mayoritaria del PJ, que lo avaló con algunas observaciones.

Sanchez Zinny. 

Citan a indagatoria a un exministro bonaerense en una causa por presunta defraudación
El intendente Arnaldo Arispe. 

Una decisión inusual: un intendente bonaerense se jubila cuando aún le quedan dos años de mandato

En la votación, el apoyo a la medida tuvo un apoyo de 69 a favor, tres en contra y ninguna abstención. Fue un debate acotado. E l oficialismo resignó sus discursos en el recinto y accedió a insertar sus exposiciones escritas en la versión taquigráfica para acelerar los tiempos de la sesión.

De hecho, los únicos tres legisladores que votaron en contra fueron los bonaerenses Juliana Di Tullio y su coterráneo Eduardo Wado de Pedro, y la fueguina Cándida Cristina López, todos del peronismo.

Una vez conocida la votación, la Casa Rosada celebró el acuerdo y comunicó que “el Acuerdo permitirá la eliminación de aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur hacia la Unión Europea y generará un impacto significativo para la Argentina, con proyecciones de crecimiento exportador de hasta 122% en diez años”.

Según la visión del Ejecutivo “sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria e industria se verán especialmente beneficiados ”.

El pacto entre los bloques regionales se publicaría mañana en el Boletín Oficial y el domingo formará parte del discurso del presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias.

De todos modos, el acuerdo deberá esperar que lo ratifiquen las totalidad de las legislaturas involucradas para entrar en vigor, un trámite que ya completó Uruguay. El Parlamento Europeao, por su parte, lo puso en Stand By al menos por un año. Durante ese plazo deberá ser evaluado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

¿Cómo fue el debate?

El apoyo de parte del peronismo fue confirmado por el chaqueño Jorge Capitanich, quien dijo que “nuestro bloque acompañará la votación de este tratado con observaciones en virtud de la heterogeneidad de impacto que esto significa. Creemos que este tipo de acuerdo requiere acompañamiento de medidas complementarias. Tras ello, propuso la creación de una comisión bicameral de seguimiento y la implementación de un comité para pymes, que setudie medidas para mitigar efectos adversos y generar estímulos para incentivar la producción sectorial.

Fue Francisco Paoltroni (LLA) quien presentó el proyecto. “Después de 25 años de tratamiento, hoy se convertirá en ley este acuerdo UE-Mercosur. Esto significa el camino al desarrollo de nuestra república y del interior profundo eternamente postergado ”, consideró.

El santafecino Marcelo Lewandowski, del bloque Justicialista, acompañó aunque señaló que “no alcanza solo con un acuerdo comercial ”. Explicó que también es necesario que se implemente el crédito productivo, que se invierta en infraestructura y logística, en programas de reconversión y capacitación laboral, y en políticas activas de desarrollo.

La exposición de Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago) siguió la misma línea. Pidió “un Estado presente para que nadie quede afuera”. Previamente, calificó el acuerdo de “una oportunidad histórica”. “Abre mercados, puede atraer inversiones y coloca a la argentina en el centro de la atención internacional”, consideró.

El pampeano Daniel Bensusán (Justicialista) fue tajante: “Argentina no puede quedar afuera de estos convenios multilaterales que hoy hacen a la economía global, a los procesos de desarrollo económico en todo el mundo ”.

Fuente: Agencia DIB.

Los activistas de Greenpeace fueron detenidos por averiguación de delito.

Tensión en el Congreso por la discusión de la Ley de Glaciares: activistas detenidos y periodistas agredidos

Sanchez Zinny. 

Citan a indagatoria a un exministro bonaerense en una causa por presunta defraudación