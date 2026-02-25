Kicillofistas y camporistas pujan hasta último momento por el esquema de poder en el Senado

El kicillofismo y La Cámpora mantienen una dura negociación para definir el esquema de poder en la cámara de Senadores bonaerense , donde buscan definir quién se queda con la vicepresidencia primera y, también, quien comandará el bloque peronista.

Como viene contando DIB, el centro de la disputa en la vicepresidencia porque se trata del tercer lugar en el orden de sucesión de Axel Kicillof: quien lo ocupe ejercerá la presidencia del cuerpo cada vez que Verónica Magario deba suplantar al gobernador.

El cargo quedó vacante en diciembre, l uego de una fallida sesión preparatoria que se cayó porque no se encontraron los consensos para hacer los nombramientos . Ahora hay un llamado a sesionar para este jueves, pero por ahora tampoco aparece el entendimiento.

En la danza de nombres parecía estar excluido el secretario administrativo, Roberto Feletti, un dirigente alineado con la presienta del cuerpo, Verónica Magario. Su continuidad esatría asegurada , aunqe su silla -estratégica porque controla el reparto de los recursos económicos del cuerpo-, también estuvo en disputa.

Pero respecto de la vice primera -que hasta diciembre controló Luis Vivona- no hay ninguna certeza. El kicillofismo pidió por la senadora Ayelén Durán -alineada con Andrés “Cuervo” Larroque- aunque parecía una posibilidad debilitada. El cristinista Mario Ishii amenazaba con dar un portazo al bloque si no le daban ese sillón a él, bajo el argumento de que se lo prometió el cristinismo. Se mencionó al bahiense Santiago Feliú como prenda de unidad.

En el bloque también hay puja con final abierto. Para ese cargo se evaluaba el nombre de Sergio Berni, el ex ministro de Seguridad que se alejó del esquema de Kicillof y volvió a reportar al kirchnerismo. Sin embargo, en medio de las idas y vueltas, anoche algunas versiones sostenían que podía aparecer una alternativa. Se hablaba de Adrián Santarelli, el senador de la Tercera sección que reporta al mismo espacio que el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

