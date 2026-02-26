jueves 26 de febrero de 2026
Milei volvió a cargar contra Rocca (Techint), Madanes Quintanilla (Fate y Aluar) y Méndez (Neumen)

El presidente Javier Milei los acusó de integrar un “sistema corrupto” y los llamó “Don Chatarrín”, “Don Gomita Alumínica” y “Señor Lengua Floja”, respectivamente.

El presidente Javier Milei renovó su ataque a los empresarios industriales.

El presidente Javier Milei renovó su ataque a los empresarios industriales.

Este jueves, a través de sus redes sociales, el presidente Javier Milei volvió a criticar duramente a los empresarios Paolo Rocca, Javier Madanes Quintanilla y Roberto Méndez, acusándolos de formar parte de “un sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”.

Con un posteo en su cuenta de la red social X, Milei mencionó irónicamente a “Don Chatarrín” por Paolo Rocca, de Techint; “Don Gomita Alumínica” por Javier Madanes Quintanilla, de Fate y Aluar; y Señor Lengua Floja por Roberto Méndez, de Neumen.

La palabra de Milei

“BATALLA CULTURAL”

Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días. Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien.

Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un País que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente.

VLLC!”

La polémica por neumáticos

Este miércoles, el Presidente había descargado su furia contra Méndez, Ceo de Neumáticos Neumen, quien asumió en una entrevista que “robaban” con el precio de las cubiertas.

“Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien”, expresó Milei en sus redes sociales.

Fuente Agencia DIB

