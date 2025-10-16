Violencia de género: detienen al dueño de una radio de La Plata

El dueño de una radio de La Plata quedó detenido este jueves, acusado de “los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por cometerse con quien ha mantenido una relación de pareja y por mediar un contexto de violencia de género , en concurso real con desobediencia”, según la resolución del Tribunal Oral y Criminal Nº 1 de La Plata, citada por el diario El Día.

Se trata de Agustín Raimondo , propietario de la emisora Cool Radio , quien se entregó durante la tarde. La Justicia dispuso además que “una vez efectivizada la detención, se convierta de pleno derecho en prisión preventiva”.

Sobre Raimondo pesan tres causas que fueron acumuladas y elevadas a juicio oral, de acuerdo con fuentes judiciales. El pedido de detención fue formulado por el fiscal de juicio Juan Pablo Caniggia y convalidado por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1.

Según el requerimiento fiscal, entre abril de 2012 y abril de 2021 Raimondo habría ejercido agresiones verbales, físicas y psicológicas contra su entonces pareja, además de actos de hostigamiento que le provocaron un daño psicológico moderado.

Consigna El Día, el tribunal consideró que existen pruebas suficientes para sostener la imputación, entre ellas declaraciones testimoniales y pericias psicológicas y psiquiátricas que respaldan la denuncia presentada por la víctima.

Embed - Sindicato de Prensa Bonaerense on Instagram: " Alertamos y exigimos acciones contra la Violencia de Género La desatención social, la impunidad y la ineficacia de las instituciones reproduce y profundiza la violencia contra las mujeres y disidencias sexo-genéricas. Por eso como organización sindical no podemos permanecer ajenos, sin empatía, frente a la violencia familiar de la que es objeto una colega que recientemente volvió a denunciar judicial y por redes sociales a su ex pareja. Máxime cuando el señalado, A.R., dirige Cadena Cool Radio 103.7 y el portal LaPlata 1.com. La situación fue adquiriendo un continuum de violencia, diferentes tipos y modalidades que incluyen violencia física, psicológica, económica y laboral entre otras. En este caso, el Sindicato de Prensa Bonaerense activó su Protocolo de actuación para la prevención, orientación, abordaje y erradicación de las violencias por razones de género en 2022. Por su parte la FATPREN y el Sindicato de Locutores y Comunicadores hicieron pública la situación de violencia en 2020. Esta persona acumula varias denuncias penales, inclusive de la actual letrada de su ex pareja (nuestra colega) por amenazas y violación de todas las medidas de protección hacia su defendida y su hija dictadas en el marco de la ley 26.485. Frente a ello no solo alertamos sobre la situación sino que pedimos atención y celeridad a las instituciones que deben atender, sancionar y reparar estas violencias. En días en los cuales la violencia extrema por razones de género y los femicidios nos interpelan como sociedad no podemos dejar de apoyar y visibilizar estos hechos." View this post on Instagram A post shared by Sindicato de Prensa Bonaerense (@siprebo)

Acciones contra la Violencia de Género

El miércoles, a propósito de este caso, el Sindicato de Prensa Bonaerense (Siprebo) denunció la situación en redes sociales. Bajo el título “Alertamos y exigimos acciones contra la Violencia de Género”, planteó que “la desatención social, la impunidad y la ineficacia de las instituciones reproduce y profundiza la violencia contra las mujeres y disidencias sexo-genéricas”.

A propósito, “como organización sindical no podemos permanecer ajenos, sin empatía, frente a la violencia familiar de la que es objeto una colega que recientemente volvió a denunciar judicial y por redes sociales a su ex pareja”. De acuerdo con el Sindicato, “la situación fue adquiriendo un continuum de violencia, diferentes tipos y modalidades que incluyen violencia física, psicológica, económica y laboral entre otras”.

El otro pasaje del texto, el Sindicato alertó: “Esta persona acumula varias denuncias penales, inclusive de la actual letrada de su expareja (nuestra colega) por amenazas y violación de todas las medidas de protección hacia su defendida y su hija dictadas en el marco de la ley 26.485”. Y cierra el texto: “Frente a ello no solo alertamos sobre la situación sino que pedimos atención y celeridad a las instituciones que deben atender, sancionar y reparar estas violencias”. (DIB)