martes 31 de marzo de 2026
31 de marzo de 2026 - 12:20

UCR bonaerense: la Justicia confirmó que las elecciones serán el 7 de junio

El juez federal Alejo Ramos Padilla rechazó la impugnación presentada por el sector interno que conduce Miguel Fernández.

Por Agencia DIB
Novedades sobre la UCR bonaerense.&nbsp;

Novedades sobre la UCR bonaerense. 

El juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, rechazó el pedido de impugnación presentado por el sector interno de la UCR bonaerense que lidera el titular del Comité de Contingencia, Miguel Fernández, y ratificó que las elecciones se realizarán el próximo 7 de junio.

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Así lo resolvió el magistrado de La Plata tras escuchar en audiencia la semana pasada a representantes del sector que lidera el senador nacional Maximiliano Abad y Evolución – espacio que responde a Martín Lousteau- quienes están enfrentados con el sector que comanda Fernández.

El ex intendente de Trenque Lauquen pedía respetar la fecha de septiembre acordada a fines de 2025, mientras que el sector opositor había conseguido la mayoría en una reunión de principios de marzo para adelantar la elección. De esta manera, el domingo 7 de junio se elegirán las nuevas autoridades del Comité Provincia.

“El cronograma establecido que culmina con fecha de elecciones el 7 de junio próximo, cumple con la antelación requerida en el art. 28° de la carta orgánica partidaria por lo que ninguna afectación de derechos, ventaja, ni perjuicio se advierte para ningún sector, toda vez que no se han acortado los plazos establecidos que se han aplicado en todos los procesos electorales, dejando a todos los interesados en postular candidatos en igualdad de condiciones", señala el fallo judicial.

Abad, el expresidente del comité provincial, sostiene que el radicalismo bonaerense debe resolver rápidamente su crisis de conducción para encaminarse a recuperar presencia y competitividad pensando en 2027. Su espacio, al que acompañan dirigentes como Daniel Salvador y Gustavo Posse, considera que para defender a los intendentes radicales y construir una alternativa sólida es indispensable avanzar cuanto antes hacia una nueva conducción.

La crisis institucional en el radicalismo se disparó con la irresuelta elección de 2025 y, ante la inminencia de la elección general del año pasado, entró en una tregua con un esquema de conducción de emergencia (el Comité y la Convención provisorios) integrados por todos los sectores pero con un esquema de alianza y afinidades internas que desde entonces mutó.

Fuente: Agencia DIB

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