sábado 03 de enero de 2026
3 de enero de 2026 - 15:23

Trump dijo que EE.UU. gobernará Venezuela hasta que haya una transición y no descartó más ataques

El presidente Trump mostró la primera foto de Nicolás Maduro apresado, supuestamente a bordo del buque Iwo Jima.

Por Agencia DIB
El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a bordo del USS Iwo Jima.&nbsp;

El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a bordo del USS Iwo Jima. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que “vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y sensata”, en referencia a los próximos pasos que dará su administración respecto de la situación en Venezuela, donde esta madrugada sus fuerzas armadas capturaron al presidente Nicolás Maduro, luego de bombardear zonas de Caracas, la capital.

Más noticias
El jefe de Gabinete, Maniel Adorni. 

Argentina anunció restricciones migratorias para impedir el ingreso de "cómplices" de Maduro
El gobernador bonaerense Axel Kicillof. 

Kicillof expresó su "condena" a la intervención militar de EE.UU. en Venezuela

“No queremos involucrarnos en que alguien más llegue al poder y nos encontremos en la misma situación en la que hemos estado durante los últimos años. Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y quieren volver a su país”, dijo Trump en la primera conferencia de prensa tras el derrocamiento de Maduro.

El presidente norteamericano, además, difundió en su cuenta de la red social Truth una foto de Maduro tras ser capturado, a bordo, según dijo, del buque Iwo Jima. Mientras, la fiscal general gel gobierno norteamericano, Pamenla Bondi, explicó que el líder chavista será juzgado “rápido” en Nueva York, por delitos que van desde “narcoterrorismo” hasta “corrupción”.

Trump, por otra parte, no descartó nuevas incursiones militares en Venezuela, donde reina la incertidumbre.

Temas
Ver más

Argentina anunció restricciones migratorias para impedir el ingreso de "cómplices" de Maduro

Kicillof expresó su "condena" a la intervención militar de EE.UU. en Venezuela

Venezuela: Cancillería respaldó las acciones de Estados Unidos y pidió la liberación de Nahuel Gallo

Milei afirmó que "debería asumir ya mismo González Urrutia" en Venezuela

Trump anunció la captura de Maduro en Venezuela y Milei celebró: "La libertad avanza"

Cambios en el gabinete bonaerense: oficializan designaciones en Transporte y Educación

Decreto y polémica: el Gobierno avanzó con cambios en la SIDE

Oficializaron la renuncia de Nahuel Sotelo, secretario de Culto y Civilización

Milei armará un bloque regional de centroderecha para "abrazar las ideas de la libertad"

El Gobierno le quita al INTI una serie de servicios y certificaciones clave

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Nicolás Maduro.

Trump anunció la captura de Maduro en Venezuela y Milei celebró: "La libertad avanza"

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El jefe de Gabinete, Maniel Adorni. 

Argentina anunció restricciones migratorias para impedir el ingreso de "cómplices" de Maduro