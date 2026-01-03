Trump dijo que EE.UU. gobernará Venezuela hasta que haya una transición y no descartó más ataques

El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a bordo del USS Iwo Jima.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que “vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y sensata”, en referencia a los próximos pasos que dará su administración respecto de la situación en Venezuela, donde esta madrugada sus fuerzas armadas capturaron al presidente Nicolás Maduro, luego de bombardear zonas de Caracas, la capital.

“No queremos involucrarnos en que alguien más llegue al poder y nos encontremos en la misma situación en la que hemos estado durante los últimos años. Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y quieren volver a su país”, dijo Trump en la primera conferencia de prensa tras el derrocamiento de Maduro.

El presidente norteamericano, además, difundió en su cuenta de la red social Truth una foto de Maduro tras ser capturado, a bordo, según dijo, del buque Iwo Jima. Mientras, la fiscal general gel gobierno norteamericano, Pamenla Bondi, explicó que el líder chavista será juzgado “rápido” en Nueva York, por delitos que van desde “narcoterrorismo” hasta “corrupción”.

Trump, por otra parte, no descartó nuevas incursiones militares en Venezuela, donde reina la incertidumbre.

Noticia en desarrollo. Fuente: Agencia DIB.

