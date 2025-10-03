viernes 03 de octubre de 2025
3 de octubre de 2025 - 15:54

"Todo lo de José Luis Espert es trucho": ahora denuncian irregularidades en un premio de $4 milllones

El BCRA le ortorgó un galardón a José Luis Espert por sus tesis doctoral. Las bases del concurso no lo permitían, pero fueron modificadas a último momento.

Por Agencia DIB
El diputado José Luís Espert.&nbsp;

El diputado José Luís Espert. 

En medio del escándalo por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, un nuevo manto de sospecha recae sobre el diputado libertario José Luis Espert. El economista fue galardonado con el prestigioso Premio de Investigación Económica “Dr. Raúl Prebisch”, otorgado por el Banco Central, pero la distinción quedó envuelta en una fuerte polémica por un presunto cambio de reglas a medida para beneficiarlo. " Todo lo de Espert es trucho", sentenció en redes el historiador Fabio Wasserman, quien reveló la maniobra.

Más noticias
Patricia Bullrich, dirigente libertaria. 

Bullrich insiste con su postura: "Espert tiene que contestar claro"
José Bonacci, presidente del partido Unite.

El titular del partido Unite dijo que Espert le pidió justificar aportes recibidos en negro

El legislador, que preside la comisión de Presupuesto y Hacienda, recibió 4 millones de pesos del organismo monetario gracias a una modificación en las bases del concurso que le permitió presentar su tesis doctoral de 2020, la cual originalmente estaba fuera de competencia.

Según reveló una investigación periodística y fue expuesto por Wasserman, el reglamento original del certamen aceptaba únicamente tesis doctorales aprobadas entre 2021 y 2024. Sin embargo, un mes antes de la fecha límite, el directorio del BCRA amplió el período para incluir trabajos defendidos desde 2018. Este cambio, calificado irónicamente como la intervención de "la mano invisible del mercado", resultó clave, ya que la tesis de Espert, de 2020, quedaba habilitada para competir.

Desde el Banco Central justificaron la modificación argumentando que " había pocos inscriptos". No obstante, la comunicación del cambio fue, como mínimo, irregular. La modificación solo se informó por e-mail a un grupo de 20 universidades, y para agravar las sospechas, cinco días antes del cierre de la convocatoria, la propia entidad volvió a difundir las bases originales, sin las enmiendas que favorecían al diputado oficialista. "Fue un desajuste en la comunicación interna", se excusaron desde el BCRA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fwasserm/status/1973463158057742536&partner=&hide_thread=false

Las explicaciones que dio Espert

Consultado al respecto, Espert se defendió argumentando que se inscribió según los requisito s que vio publicados en la página oficial del Banco Central. "El 27 de septiembre, tres días antes que se cierre la inscripción, mi asistente cargó los formularios", explicó al diario La Nación.

Por su parte, uno de los jurados del concurso aseguró que la tesis de Espert, titulada “Política Comercial y Salarios Reales: Una Aproximación Empírica Al Caso Argentino”, era "el mejor de todos los trabajos" y que fue evaluada bajo un sistema de "referato ciego" para garantizar el anonimato. A pesar de las explicaciones, la polémica por un premio que parece hecho a medida del "profe" libertario ya está instalada.

Temas
Ver más

Bullrich insiste con su postura: "Espert tiene que contestar claro"

El titular del partido Unite dijo que Espert le pidió justificar aportes recibidos en negro

La candidatura de José Luis Espert quedó en la mira, mientras las boletas con su nombre ya están impresas

Milei compartió acto con Espert y Bullrich: Argentina necesita "que el que las hace las pague"

Espert complicado: un documento bancario confirma el giro de Fred Machado

Alerta para Milei: la oposición convocó a una sesión en Diputados para limitarle el uso de DNU

Convertido en "Bull Dog", López Murphy mandó a votar a Talerico

Ex jefe de campaña de Espert, sobre el vínculo con Fred Machado: "para qué lo vas a negar?

Expertos refutan el intento de explicación de Espert: "Nadie paga 400.000 dólares por una consultoría"

Kicillof dijo que Espert "tiene que dar explicaciones verosímiles"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Malestar del campo contra el Gobierno. 

Productores llaman a un "tractorazo" contra la "estafa" de las retenciones cero

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

En sesión especial, Diputados rechazó los vetos del Ejecutivo a las leyes de financiamiento en pediatría y a las universidades nacionales. (Congreso Nacional)

Alerta para Milei: la oposición convocó a una sesión en Diputados para limitarle el uso de DNU

Por  Agencia DIB