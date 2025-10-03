"Todo lo de José Luis Espert es trucho": ahora denuncian irregularidades en un premio de $4 milllones

El diputado José Luís Espert.

En medio del escándalo por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, un nuevo manto de sospecha recae sobre el diputado libertario José Luis Espert. El economista fue galardonado con el prestigioso Premio de Investigación Económica “Dr. Raúl Prebisch”, otorgado por el Banco Central, pero la distinción quedó envuelta en una fuerte polémica por un presunto cambio de reglas a medida para beneficiarlo. " Todo lo de Espert es trucho", sentenció en redes el historiador Fabio Wasserman, quien reveló la maniobra.

El legislador, que preside la comisión de Presupuesto y Hacienda, recibió 4 millones de pesos del organismo monetario gracias a una modificación en las bases del concurso que le permitió presentar su tesis doctoral de 2020, la cual originalmente estaba fuera de competencia.

Según reveló una investigación periodística y fue expuesto por Wasserman, el reglamento original del certamen aceptaba únicamente tesis doctorales aprobadas entre 2021 y 2024. Sin embargo, un mes antes de la fecha límite, el directorio del BCRA amplió el período para incluir trabajos defendidos desde 2018. Este cambio, calificado irónicamente como la intervención de "la mano invisible del mercado", resultó clave, ya que la tesis de Espert, de 2020, quedaba habilitada para competir.

Desde el Banco Central justificaron la modificación argumentando que " había pocos inscriptos". No obstante, la comunicación del cambio fue, como mínimo, irregular. La modificación solo se informó por e-mail a un grupo de 20 universidades, y para agravar las sospechas, cinco días antes del cierre de la convocatoria, la propia entidad volvió a difundir las bases originales, sin las enmiendas que favorecían al diputado oficialista. "Fue un desajuste en la comunicación interna", se excusaron desde el BCRA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fwasserm/status/1973463158057742536&partner=&hide_thread=false FELICITACIONES PROFE!

Todo lo de Espert es trucho: el año pasado ganó el Premio Raúl Prebisch (jaja) que da el Banco Central a las mejores tesis en economía. Era para las aprobadas a partir de 2021 y la de él era de 2020 pero intervino la mano invisible del mercado: (sigue) pic.twitter.com/izKlAL2FD5 — Fabio Wasserman (@fwasserm) October 1, 2025 Las explicaciones que dio Espert Consultado al respecto, Espert se defendió argumentando que se inscribió según los requisito s que vio publicados en la página oficial del Banco Central. "El 27 de septiembre, tres días antes que se cierre la inscripción, mi asistente cargó los formularios", explicó al diario La Nación. Por su parte, uno de los jurados del concurso aseguró que la tesis de Espert, titulada “Política Comercial y Salarios Reales: Una Aproximación Empírica Al Caso Argentino”, era "el mejor de todos los trabajos" y que fue evaluada bajo un sistema de "referato ciego" para garantizar el anonimato. A pesar de las explicaciones, la polémica por un premio que parece hecho a medida del "profe" libertario ya está instalada.

